“Él (AMLO) piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico y entonces no hay nada que se le pueda oponer”. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo

En términos prácticos, Sinaloa es reflejo de un Estado fallido y ejemplo de la herencia que dejará AMLO.

Después de que el Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo que durante décadas había sido intocable, cayera en manos de las autoridades estadounidenses como “caído del cielo”, se desataron hechos de violencia que no se habían visto desde la Revolución mexicana.

Brutalidad

En Sinaloa, la disputa entre los “Chapitos” y los “Mayitos”, grupos comandados por los hijos de los capos Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, en seis días ha dejado un saldo conocido de al menos 30 asesinatos y más de 30 privaciones ilegales de la libertad. La grave situación ya se refleja en todo el país.

No hay garantías

Esto ha obligado a un hecho sin precedente en la historia contemporánea, la suspensión de la ceremonia del grito de Independencia en más de 29 municipios por no contar con las condiciones para garantizar la seguridad de la población. Los estados donde habrá suspensión de ceremonias y festividades son: Sinaloa, Durango, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Muñoz Ledo habló también sobre la descomposición que enfrentaría México: “Ya no va a necesitar el narco del presidente. Ese es el tema, es un tema moral, un tema de análisis político. Él se va a olvidar, va a prescindir del presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo”.

Y ya ocurrió, las traiciones entre los capos, la incapacidad del presidente para controlar y detener la ola de violencia y la pérdida de control que deja al país en un Estado fallido y, lo peor, que quizá no tuvo el poder de imponer al sucesor su contubernio con los delincuentes .

Las cosas no le están funcionando

Por un lado, la traición de los líderes del crimen organizado que pelean entre sí por su sobrevivencia, por otro lado, sus propios aliados como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que todo indica ya se convirtió en testigo protegido en Estados Unidos y según trascendió, ya tiene a su familia en el país vecino.

Con Donald Trump, AMLO tuvo una perfecta alianza, lo mismo cancelaron las reuniones bilaterales de alto nivel, que protegieron a los hijos del Chapo. Andrés Manuel, incluso detuvo el operativo en contra de Ovidio y antes se habría reunido con la mamá y el abogado del narcotraficante. Cumplía con compromisos derivados del apoyo que le otorgaron en las campañas presidenciales, como denunció el hermano del Mayo Zambada ante los juzgados de Brooklyn.

Ahora con el Chapo, el Mayo, los hijos de Guzmán Loera como testigos protegidos y los juicios que iniciaran en breve, en medio de un pleito entre los líderes criminales, las cosas se complican y como lo advirtió con precisión Muñoz Ledo, AMLO se está quedando solo.

Destrucción

Ha ido destruyendo todo, con la separación de los poderes de la unión; con la SCJN , con el sistema de seguridad pública, con las fuerzas armadas maniatadas, con Alejandro Gertz como fiscal carnal, quien vale la pena recordar, 40 días antes de que finalizara el gobierno de Fox, siendo secretario de seguridad pública, dejó escapar al Chapo.

AMLO sabe que desde que Yeidckol Polevsky era presidenta de Morena se entablaron relaciones con personajes a los que dieron posiciones políticas entregando el poder a los grupos más pervertidos.

Para desgracia de Andrés, su gallo para gobernar EU se viene a bajo y la contrincante demócrata Kamala Harris sube como la espuma, este fin de semana advirtió fuerte y claro que ya lo hizo y, de ganar la presidencia, lo hará igual: “Como Procuradora General de un Estado fronterizo (California) me enfrenté a organizaciones criminales transnacionales, como el Cártel de Sinaloa que trafican drogas y amenazan la seguridad de nuestras comunidades”.

Hoy México es un Estado fallido, no se respetan las suspensiones de la Corte, no hay guía, no hay seguridad, no hay un México moderno, es así como está dejando el país el presidente López Obrador.

X: @diaz_manuel