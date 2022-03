Sin muertos, sin fianza, limpieza en Querétaro

ESTIRA Y AFLOJA

Mikel Arriola estructuró castigos de acuerdo a la conveniencia de los dueños de los equipos, al final son todos estos empresarios, sus jefes, y debe ejecutar lo que a ellos les interese.

Esta desafiliación “disfrazada” de Gallos Blancos de Querétaro va más en relación a la expulsión de directivos que nunca fueron bien vistos por la cúpula, la que realmente manda en el futbol. Así que las cifras oficiales del gobierno de Querétaro de informar que no hubo muertos en la trágica pelea, ayudó a que se tomara una decisión más basada en el humanismo, que en la disciplina.

No fueron 17 muertos, no, solo heridos. Por eso no se atrevieron a desafiliar de manera fast track al equipo, solo expulsar a los incompetentes directivos, como si no tuvieran responsabilidad también el propio gobierno del estado y el comisario de la LigaMX.

No dejar sin trabajo y sin proceso deportivo a las estructuras, desde juveniles de hombres y mujeres hasta el primer equipo, así como tampoco despedir a los trabajadores administrativos. Lo que nadie dice es que para pertenecer a la Primera División se debe garantizar la presencia del equipo con una fianza de 10 millones de dólares , instrumento que se haría válido si se llegara a desafiliar por incumplimiento reglamentario.

Es decir, sin dinero no se hubieran quedado los empleados de Gallos y sí podrán romperse procesos deportivos y un despido masivo, cuando vendan al equipo de aquí a diciembre. Es decir, se lavaron muy bien las manos, limpiaron la escena de una magistral forma.

Gerardo Velázquez de León en Twitter: @gvlo2008