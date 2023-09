El exsubsecretario de Turismo en la 4T , Simón Levy es todo un pájaro de cuentas, oportunista, acomodaticio, en otras palabras, un transa vividor de la política y de los negocios turbios. Este personaje cobró notoriedad, además de sus malas artes en los negocios, porque se difundió un video en el que se le observa golpeando la puerta de una señora de la tercera edad a quien le gritaba de manera intimidante.

La señora identificada como Emma Santos, lo acusó de agresiones y amenazas. El 18 de agosto de 2022, se informó que la Fiscalía de la CDMX obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de Simón Levy por los delitos de daño en propiedad doloso y responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables, mismas que siguen vigentes.

La señora Santos de 65 años de edad, en el momento de la agresión del flamante exfuncionario federal, reportó: “Está haciendo mucho ruido y me está golpeando la puerta. Están golpeando a la puerta, llama a la policía por favor”. Aterrada por las amenazas del exfuncionario público federal solicitó la intervención de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

Aseguró: “Él y yo hicimos un contrato en el cual él ha incumplido todas las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que yo le gano una demanda, él se pone muy agresivo y va y me vuelve a gritar que soy una vieja, que soy una decrépita, que me va a matar, y todas las cosas que ya no quiero seguir repitiendo”

El edificio de la discordia

El asunto data del año 2013, cuando la señora Emma Santos y Simón Levy se asociaron para construir un edificio en Campos Elíseos 113, en Polanco, sin embargo, el exfuncionario de AMLO quiso abusar de la señora al incumplir los compromisos adquiridos , lo que derivó en la suscripción de un convenio de mediación entre las partes que igualmente fue incumplido por Simón Levy.

El tema está relacionado con el llamado cártel inmobiliario. Los permisos para la construcción del edificio los entregó la administración de Víctor Hugo Romo y se firmó un convenio entre Simón Levy y la señora para que se construyeran cuatro niveles. Sin embargo, Levy violentó el compromiso y decidió por su cuenta construir otros dos niveles sin avisar a su socia y mucho menos, a las autoridades, que para entonces estaban a cargo de la alcaldesa Xóchitl Gálvez , después de una inspección y percatarse de las irregularidades se clausuró la obra con el argumento de que nunca se dio la manifestación de obra y se ordenó la demolición de los niveles adicionales que Levy estaba construyendo para, fraudulentamente, venderlos.

Sin embargo, quien sustituyó a Xóchitl Gálvez fue nuevamente Romo y, de manera irregular, decidió dar el visto bueno a la transa de Simón permitiendo el aumento de pisos, de ahí que no extraña que sea quien ataca a Xóchitl constantemente.

En noviembre de 2019, como consecuencia de dicha demanda, se dictó sentencia por la cual se condenó a Levy a pagar a Emma Yolanda Santos González la cantidad de 1.5 millones de dólares, el exfuncionario que presume ser influyente en la 4T se negó y por el incumplimiento, se le embargaron todos y cada uno de los derechos que tenía sobre el inmueble ubicado en Campos Elíseos.

Trampas, mentiras y chicanadas

Ante la persistente negativa de cumplir las órdenes judiciales, en junio de 2022, el Juzgado 58° Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, resolvió adjudicar directamente a Emma Santos los derechos que le correspondían a Levy sobre dicho inmueble. Lamentablemente la adjudicación realizada, no alcanzó a cubrir la totalidad del adeudo y al día de hoy, existe una deuda en favor de la señora Emma Santos de aproximadamente $12 millones de pesos.

Lo peor es que, pretendiendo hacer lo que sabe hacer mejor, es decir, una chicanada legaloide, promovió un juicio de amparo a través de una empresa, de la cual son socios tanto su madre, como su hermano, con lo que pretendía hacer creer a la justicia federal, que quien era titular o dueña de los derechos de dicho inmueble era dicha empresa y no Simón.

Así, el pasado mes de marzo, un Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de Zacatecas, Zacatecas dictó una resolución dentro del Juicio de Amparo Indirecto promovido por Inmobiliaria Porat, S.A. de C.V., mediante la cual negó el amparo solicitado, resolución que el pasado 31 de agosto de 2023 fue confirmada por el 2° Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México.

Con esto, Simón Levy queda retratado de cuerpo entero como lo que es, un defraudador y mitómano patológico, violentador de adultas mayores, que, para evadir las consecuencias de sus actos, es capaz de utilizar a su propia madre, esposa e hijo para evadir la justicia.

También pone en evidencia a las autoridades de la CDMX que, en un acto totalmente irregular, sirvieron de cómplices para solapar actos de sus aliados en contra de la ciudadanía y de paso, el hecho de que los negocios inmobiliarios irregulares impactan en el centro del gobierno de la CDMX.

