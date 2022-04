CONDENANDO LÍNEAS

La historia del Guadalajara parece no importarle a los actuales directivos de las Chivas a la hora de tomar decisiones. Hoy no existen argumentos válidos para sostener a Marcelo Michel Leaño, quien como director técnico no ha dado los resultados que la afición quisiera; lo que ha sucedido en la cancha, el nulo manejo de los resultados y las pésimas reacciones de sus futbolistas, hacen pensar que no existe alguien que pueda poner orden en este club.

Son varios torneos en los que no sólo no se consigue el objetivo de levantar el título por parte de esta escuadra, si no que además la diferencia con su máximo rival cada día es más notoria. Mientras uno aspira al campeonato, se le exige en todo momento aparecer en los primeros lugares, jugar de manera espectacular y además golear, en el Rebaño parecen conformarse con meterse a la Liguilla o por lo menos al repechaje, algo que seguramente no es lo que en el fondo Amaury Vergara quiere, ya que una vez más, en un torneo en el que el América tuvo su segundo peor arranque en la historia, en esta jornada ya tiene más puntos que ellos, apareciendo en puestos de repesca.

Los resultados de Michel Leaño en esta temporada no han sido buenos, ya que solamente ha obtenido 3 victorias en 12 partidos disputados, de los cuales ha perdido 4 y empatado en 5 de ellos, y es por eso que sus aficionados no están contentos con lo que sucede semana a semana con este conjunto, en el que por momentos parecería existir un abandono, en donde parece no ser la prioridad en los negocios de Amaury y en donde cada día importa menos la imagen que se dé hacia las tribunas por parte de sus jugadores.

Lo que sucedió entre Antonio Briseño y César Huerta al final del partido contra Toluca, en donde les empataron en el último minuto, no puede seguir pasando en esta institución, no se trata de si tenía o no razón de reclamarle a sus compañeros por la poca actitud mostrada en el cierre del encuentro en donde tenían la ventaja y no supieron manejarla, el problema más serio es que no existe disciplina, algo que no es nuevo en el seno de este club.

Por delante en este campeonato le restan al Guadalajara los partidos contra Monterrey, Cruz Azul, Tijuana, Pumas y Necaxa, en los que sin duda las cosas tendrán que hacerse de una manera muy distinta si quieren meterse a la próxima Liguilla, algo que hoy por lo mostrado en este torneo, no suena muy esperanzador.

Gustavo Calderón en Twitter: @Gusocalderon