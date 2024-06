Una pregunta que mucha gente me ha hecho, después de todo lo ocurrido en torno a Boeing . La cadena de desafortunados sucesos ha generado tal desconfianza, como no se había visto desde el 11 de septiembre de 2001.

Y para la aviación ese es un riesgo enorme, pues esta industria ha trabajado arduamente para recuperarse después de la pandemia. Por ello el caso de la fabricante norteamericana, no solamente los afecta a ellos, sino en general a toda la industria aeronáutica.

Tuve la oportunidad de ver -en video- el “interrogatorio” que le realizan a Dave Calhoun en el Senado de los Estados Unidos, ¡y bueno, no tiene desperdicio alguno!, porque precisamente se le cuestiona por la seguridad aérea.

En la audiencia del 18 de junio pasado, el senador Josh Hawley le pregunta al CEO de Boeing ¿cuánto gana? Y la primera respuesta que da Calhoun después de removerse inquieto en su asiento, termina espetando: “es un número grande”, a lo que el senador rápidamente revira y dice “déjeme ayudarlo, es 32.8 millones de dólares este año”.

Pero continúa el senador diciendo, “es 45% más que el año pasado”, para luego cuestionarle “¿Para qué le pagan exactamente?”, y yo haría la misma pregunta, para qué recibe un sueldo tan elevado si en el rubro de seguridad aérea lo que ha hecho ha sido recortar gastos.

Veamos un poco más de este “cuestionamiento” al CEO de Boeing, pues Dave Calhoun responde asintiendo la cabeza “me pagan por dirigir a Boeing”, entonces le interrumpe el senador diciendo “ayúdeme a entender, ¿le pagan por la transparencia?, ¿es una de las métricas de sus ingresos?”.

Sin amilanarse por las respuestas que brinda el CEO de Boeing, el senador continúa, y sin ningún reparo externa “está siendo usted investigado por falsificar los registros de inspección del Boeing 787, además está siendo Boeing investigada penalmente por el caso del vuelo de Alaska Airlines… Por defraudar a la Agencia Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés)”.

No es nada sencillo observar este video sin inmutarse. Con todo esto a la luz, no me extraña que la pregunta vuelva a surgir en fechas recientes: ¿es seguro volar en avión?

Y la respuesta, sorprendentemente, es un sí rotundo. A pesar de las pifias de Boeing, y otras armadoras; y es que Airbus no se salva de usar titanio falso, pues también se descubrió que utilizó este material para la fabricación de los aviones modelos A220.

No es casualidad, todo es derivado de las sanciones económicas que mantienen contra Rusia , por la guerra que sostiene con Ucrania; se ha convertido en un verdadero problema y un dolor de cabeza para los fabricantes de aviones que requieren de dicho material.

Las consecuencias de los errores de las fabricantes de aviones, se subsanan gracias al gran trabajo que hacen los mecánicos en la aviación; sin ellos no sería igual de segura la industria, pues ellos son los que se percatan de los desperfectos que pueda tener una aeronave y no se quedan solamente ahí, sino que se ponen a reparar estos equipos hasta dejarlos en perfectas condiciones para operar.

A eso hay que sumar que los pilotos están perfectamente capacitados, así como el resto del personal que opera una aerolínea. Es gracias a todos y cada uno de los trabajadores quienes se encargan de elevar los estándares de seguridad.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte norteamericana (NTSB por su siglas en inglés) explica de una manera sencilla que los accidentes en la aviación se pueden dar por muy variadas causas, pero que estas siguen siendo en porcentaje infinitamente menor, a lo que pasa con el transporte terrestre.

Y es que debemos tomar en cuenta que, a diferencia de otro medio de movilidad, la aviación se realiza no sobre el suelo estable, sino en el aire, donde las turbulencias en últimas fechas han tomado un papel preponderante, sobre todo las de “aire claro”, que no se detectan en el radar de la cabina de pilotos y que han traído varias consecuencias en los vuelos.

A pesar de ello, el número de incidentes es completamente mucho menor que en tren o en automóvil; los accidentes aéreos son extremadamente raros, no siendo así sobre todo cuando se viaja en coche; la tasa de accidentes mortales en estos vehículos es impresionantemente alta, a diferencia del transporte aéreo. Por pura probabilidad es más fácil accidentarse en auto que en un avión, así sea uno un viajero frecuente de las aerolíneas.

Por tal motivo, no debe generar pánico lo que ocurre con los fabricantes de aviones. Sí es recomendable estar al tanto de los acontecimientos y de las noticias alrededor, pero no obsesionarse y tener miedo o fobia de volar, porque como lo he mencionado, el transporte aéreo es uno de los más seguros a nivel mundial.