Mientras disfrutaba de mi fin de semana, entré a ver mis redes sociales , en especial Twitter y vi que me habían compartido una nota del periódico Reforma, cuyo título era el siguiente: “Libran los empresarios Alemán adeudo con Interjet”.

Mucha gente, sobre todo del medio aeronáutico, me ha preguntado de manera constante ¿cuál es el papel de la familia Del Valle en Interjet? Mi respuesta es que precisamente los Del Valle son una cortina de humo, para que los trabajadores se pierdan en los vericuetos de su narrativa falaz, mientras los verdaderos dueños de la aerolínea se lavan las manos.

Y todo indica que ha funcionado a la perfección. Según narra la nota en comento, “El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que los Alemán no debían ser considerados como obligados solidarios de Interjet, porque esa figura no estaba prevista en el Código Fiscal en 2018 y 2019, cuando la empresa retuvo el ISR e IVA que no entró al SAT.”

Siempre lo he sostenido, y esta vez no es la excepción, así que lo vuelvo a externar: lamentablemente en este país la impartición de justicia solo existe para quien la pueda pagar, porque para los simples mortales, los de a pie, “la justicia” es una entelequia imposible de asir.

¿Cómo lograron zafarse de este embrollo los Alemán? Fueron ellos quienes llevaron a la quiebra a la línea aérea, y todos los que estuvimos cerca nos percatamos que con la llegada de la 4T al gobierno, el tema de la recaudación de impuestos se hizo en serio.

Interjet llevaba varios años sin pagarle impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), sin pagar el combustible a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, llevaba muchos meses jineteándose el ISR descontado a los trabajadores, y lo mismo con el TUA de los pasajeros. Hoy queda claro que, después de haber sido subsidiada por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, llegó a un acuerdo para la condonación de impuestos de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero para los Alemán, a la aerolínea se le acabó el encanto cuando hubo que pagar, y mejor pusieron los pies en polvorosa, a pesar -y léanlo muy bien- de estarle pisando los talones a Aeroméxico, pues a diferencia de Volaris o de VivaAerobus, el espíritu de esta línea aérea era el de la antigua Mexicana de Aviación.

Interjet era un híbrido entre bajo costera pero con servicio a bordo, y con una atención al cliente como se le daba a los pasajeros en Mexicana de Aviación, lo cual resultaba muy atractivo y era un claro “diferenciador”.

También hay que ser muy puntuales, si Interjet se fue a las nubes en la preferencia de los consumidores, fue gracias a que mucha gente de Mexicana engrosó las filas de Interjet tras su salida del mercado.

Imaginen a qué grado Aeroméxico le tenía pánico a Interjet que el sindicato de sobrecargos, en ese entonces a cargo de Ricardo Del Valle, de manera descarada se robaba a las sobrecargos. Tan solo recordar a Emilio González Caro en la Terminal 1 abordándolas cuando llegaban a firmar sus vuelos, diciéndoles que podían entrar a volar a Aeroméxico directo y sin filtro alguno, con la condición de que dejaran “tirados” los vuelos de Interjet.

La intención era claramente colapsar la operación de Interjet, pero al final la puntilla se la dieron los Alemán, y la pandemia de Covid. Por eso la entrada de la familia Del Valle, meses antes del cierre de la aerolínea, tiene mucha lógica, pues los Alemán tenían que desembarazarse de Interjet a como diera lugar, y el papel de la cortina de humo funcionó a la perfección.

Nada más recordar los múltiples videos donde ha salido Carlos Del Valle a decir que quienes dejaron de pagar fueron los Alemán, y no ellos, pero sin mencionar que la “compra-venta” del 95% de las acciones, que dejaba a los Alemán con un 5% y un “cargo honorario”, fue hecho apenas una semana antes del cese de operaciones, que fue ordenado por los “nuevos dueños”.

Los Del Valle fueron los encargados de bajar la cortina, e iniciar los múltiples recursos jurídicos, entorpeciendo la impartición de justicia para los trabajadores. Ahora sabemos que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ha dejado claro que los Alemán no le adeudan 689.3 millones de pesos al SAT.

Sin embargo, la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como detalla el periódico Reforma, pero… ¿Saben quién lo desechó?, ¿alguna idea? Nada más que la ministra Norma Piña, el pasado 4 de junio.

Y luego hay quienes salen a defender a estos bandidos de cuello blanco, diciendo que la “Corte no se toca y se defiende” y más aberraciones, cuando queda más que claro que el poder judicial está al servicio del poder económico.

Nada importa que la sentencia recurrida lastime al erario público, pues esos adeudos son correspondientes a los impuestos que no pagaron, al ISR de los trabajadores que se jinetearon, a la turbosina que usaron y que dejaron la cuenta sin pagar, al TUA que nunca entregaron a ASA o el pago por los servicios aeroportuarios brindados a la aerolínea.

¿Qué resolvió el tribunal colegiado?, según lo recabado por Reforma: “Emita una nueva sentencia en la que declara la nulidad de la resolución administrativa impugnada (del SAT), al actualizarse la causa de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque se sustenta en una legislación que no estaba vigente en el momento en que la empresa directamente responsable (Interjet) incurrió en la conducta motivo de la responsabilidad solidaria”.

En corto: los Alemán no deben pagar las deudas de Interjet. Para la aerolínea es una raya más al tigre, pues la empresa está declarada en quiebra desde abril del año pasado, así que grandes cambios no hay.

Sigue quedando palmariamente claro que los sueños guajiros y las falacias de la familia Del Valle de que Interjet volará de nuevo, son solo eso: sueños guajiros. Ni yendo a bailar a Chalma levantarán el vuelo.