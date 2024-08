Desde que López Obrador se convirtió en un referente sólido en el territorio nacional, la oposición y los grupos conservadores, una y otra vez, han intentado de todo para tratar de dañar su imagen. Inclusive, hemos escuchado todo tipo de barbaridad que, una vez más, han sido desmentidas y desnudadas ante la opinión pública como fabricaciones. Para tal efecto, el ahora presidente jamás ha estado envuelto en señalamientos de cualquier índole. Él, en efecto, ha hecho su carrera política con total transparencia. Eso, evidentemente, lo ha hecho caminar con la frente en alto para edificar, no tengo la menor duda de ello, el gobierno más humanista, plural y democrático en la historia de México. Entonces, a pesar del espiral de difamaciones, nunca han podido doblegar a AMLO. Su entereza y fortaleza son elementos cruciales que, a la postre, lo llevaron al poder institucional.

Eso mismo que ha padecido el presidente López Obrador lo ha vivido la ganadora de los comicios presidenciales, Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez, recuerdo, hizo hasta lo imposible por tratar de denostar a Sheinbaum. Inventó calumnias, noticias falsas y, de paso, manipuló datos estadísticos durante la gestión de Claudia en la Ciudad de México. De hecho, la exjefa de gobierno nos dio una pequeña demostración de la capacidad que tiene para sobreponerse a la infamia que puso en marcha el PRIAN. Al final de cuentas, sabemos que ningún mecanismo pernicioso fue de utilidad para la oposición, pues el pueblo de México, además de la solidaridad que demostró, ratificó en las urnas el apoyo irrestricto al proyecto de la Cuarta Transformación.

Sin ningún argumento sólido, la oposición sigue sin entender que, tanto la manipulación como las mentiras, no les servirán para descalificar el trabajo exitoso que ha hecho el presidente López Obrador. Y no solamente el mandatario federal, sino la mayoría de gobernadores emanados de Morena están haciendo las cosas muy bien. Solo para poner un ejemplo, siete de diez gobernadores del lopezobradorismo se ubican en el ranking de los mejores servidores públicos evaluados a nivel nacional. Eso significa que, después de haber obtenido el triunfo, asumieron una responsabilidad mayúscula a pesar de la guerra sucia que, una vez más, continúa protagonizando el PRIAN. Por lo visto, veremos la misma narrativa de los grupos conservadores que no saben conducir un auténtico contrapeso.

Lo más importante de todo, evidentemente, es la unidad que ha mostrado Morena a pesar de la embestida de la derecha. Ahora, como sabemos, la guerra sucia de los conservadores apunta al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha . Sin embargo, el presidente López Obrador, lo mismo que Claudia Sheinbaum, han salido a defender la honestidad probada y comprobada del mandatario. De la misma forma, Ricardo Monreal, que será el coordinador de los diputados en San Lázaro, no dudó en manifestar su apoyo incondicional a Rocha. Obviamente, entre ambos existe una relación de amistad añeja que, desde luego, se fortaleció en los trabajos legislativos en el Senado de la República. Pero, más allá de eso, hay que aplaudir la solidaridad que ha tenido el zacatecano.

De hecho, ha sido una decisión muy atinada salir a respaldar públicamente al gobernador. Eso, ya lo dijimos, tiene que ver con la responsabilidad que ha mostrado a lo largo de los años, aunque, de igual forma, con las acciones de beneficio social que ha puesto en marcha en el norte del país. De acuerdo con una de las encuestas de mayor credibilidad en México, Rubén Rocha tiene más de 53% de aprobación ciudadana. Es decir, más de la mitad de la sociedad tiene plena confianza en él. Es, por así decirlo, un trabajo diferente que, desde cualquier perspectiva, ha dado un giro positivo, especialmente en la obra e infraestructura. A propósito, se perfeccionaron muchas áreas de oportunidad debido al presupuesto que ha etiquetado en rubros prioritarios como salud, educación, ciencia y cultura.

El punto es que, más allá del clima sofocante que ha generado la oposición, en Morena predomina la unidad y, sobre todo, la solidaridad. Hay buenas razones para seguir apoyando el proyecto de la 4T. Una de ellas, sin lugar a dudas, los resultados obtenidos en distintas materias. Siendo un movimiento sólido, Claudia Sheinbaum, futura presidenta constitucional de México, arrancará con un respaldo inmenso de la población civil. Alrededor del 65% de la ciudadanía aprueba las acciones que pondrá en marcha en los primeros meses de su gestión. Tiene mucho sentido hablar de esa situación, pues las iniciativas, a grandes rasgos, serán la llave de acceso para cimentar la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Notas finales