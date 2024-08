Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, se solidarizó con Rubén Rocha Moya tras los dichos que involucran al mandatario sinaloense con Ismael “el Mayo” Zambada.

Esto, luego de que el narcotraficante señalara en una carta que su captura fue posible porque salió de su escondite para reunirse con Rubén Rocha Moya, pero en el camino fue traicionado por Joaquín Guzmán López y entregado a autoridades de Estados Unidos.

Ante la versión que liga al gobernador de Sinaloa con "el Mayo", Maru Campos pidió entender el contexto de la acusación y resaltó que Rocha Moya es un personaje con una trayectoria política limpia.

La declaración de apoyo de la gobernadora de Chihuahua se suma a otras expresiones de solidaridad con el gobernador de Sinaloa, incluyendo la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; y la de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Maru Campos desestima versión que liga a Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa

Para Maru Campos, el trabajo de un gobernador o gobernadora implica lidiar con todo tipo de situaciones, y es común que se vean salpicados de polémicas.

“Ser gobernador o gobernadora no es fácil, significa atender todas las necesidades y problemáticas de un estado; buscar soluciones que vayan siempre en favor de la ciudadanía” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

“Apoyamos al gobernador Rubén Rocha Moya. Sabemos de su trayectoria como académico, escritor y político, y es importante tener en cuenta también el contexto en el que se dan dichos señalamientos”, agregó la gobernadora de Chihuahua.

Con esto, Maru Campos Galván minimizó los dichos del narcotraficante en los que señala que iba a reunirse con Rubén Rocha el día de su captura, una acusación que fue desmentida por el propio gobernador de Sinaloa y puesta en duda por los hechos.

¿Rubén Rocha Moya iba a reunirse con "el Mayo" Zambada? La acusación parece no sostenerse

En una carta divulgada el sábado 10 de agosto por su equipo legal, Ismael “el Mayo” Zambada reveló supuestos detalles sobre su captura y acusó que Joaquín Guzmán López, hijo de ‘el Chapo’, le tendió una trampa.

Ismael Zambada señala en la misiva que Guzmán López lo convenció de asistir a una reunión con Ruben Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la UAS y diputado federal electo por la coalición PRI-PAN-PRD. Ya en el lugar de la cita, a las afueras de Culiacán, fue secuestrado y trasladado contra su voluntad a El Paso, Texas, donde ya lo esperaban autoridades de Estados Unidos.

En el texto, también señala que atestiguó el asesinato de Héctor Melesio Cuén antes de ser privado de la libertad y subido a un avión.

Sin embargo, los dichos del narcotraficante parecen no estar apegados a la realidad, toda vez que el gobernador de Sinaloa no estaba en el estado el día de los hechos, y hace unas horas salió a la luz un video en el que se demostraría que Cuén Ojeda sufrió de un atentado en una gasolinera y no en el punto referido por Zambada.

El propio gobernador de Sinaloa salió a defender su reputación el mismo día que se divulgó la carta, dejando claro que nunca tuvo planeado entrevistarse con el líder criminal, quien, en todo caso, habría sido víctima de un engaño:

“Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron, y si les creyó, pues cayó en la trampa” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Maru Campos se une a coro de políticos que respaldan a Rubén Rocha Moya

La declaración de Maru Campos en defensa de Rubén Rocha Moya llega después de que varios políticos se pronunciaran en el mismo sentido.

Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, se pronunció sobre los hechos el mismo sábado, pues la publicación de la carta coincidió con una gira presidencial por el estado de Sinaloa.

En un evento oficial, AMLO expresó que le tiene “toda la confianza” al gobernador y lo felicitó por atajar las acusaciones lo más pronto posible.

Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum también dio un espaldarazo al sinaloense y dio por buena su versión, durante una conferencia de prensa realizada un par de días después:

“Le creemos al gobernador. Es compañero del movimiento desde hace tiempo y tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa; la gente lo quiere mucho” Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México

El lunes 12 de agosto, una treintena de gobernadores electos y en funciones, todos militantes de Morena, apoyaron a Rubén Rocha en un comunicado conjunto en el que rechazan tajantemente los dichos de “el Mayo” y llaman a no estigmatizar al estado de Sinaloa.