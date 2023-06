La tarde de este sábado un grupo de personas atacaron con armas cortas el domicilio ubicado en la Calle del Nevado #16 en la delegación de San Mateo Oxtotitlán en Toluca, Estado de México, así como los vehículos que utilizaban brigadistas de Morena.

Los agresores detonaron sus armas de fuego al tiempo que gritaron “este es un mensaje de la diputada Melissa, atentos perros”, según versiones de los brigadistas que se encontraban en el domicilio.

A unas horas de la jornada electoral, se da este cobarde ataque, contra morenistas en Toluca con la finalidad de amedrentar y dañar la jornada electoral.

En los videos que circulan en redes sociales se muestra el momento en que los agresores encapuchados y armados con palos y pistolas, destrozando los vidrios de los vehículos que estaban estacionados afuera del domicilio e intentaron entrar sin lograrlo pero detonaron sus armas al aire.

Al menos 5 vehículos quedaron con los cristales rotos en el lugar, así como el portón dañado por el forcejeo.

Las autoridades tardaron aproximadamente una hora y media en llegar al punto y tomar conocimiento de los hechos.

Lo mejor es que cualquiera de estos actos no consiga su propósito: afectar la participación popular en las urnas. Ya no cabe en este país el miedo en una jornada electoral. Las elecciones deben de convertirse en una fiesta cívica en donde se exprese el corazón de la democracia, la patria decidiendo su destino. Que así sea. Ha costado mucho avanzar en este terreno ciudadano y no sería justo que expresiones violentas retrocedan el camino. A votar queridos lectores del Estado de México y también por supuesto en Coahuila.