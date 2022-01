Selección sin rumbo: Mikel y Tata se deben ir; Lillini al relevo

La selección mexicana de este momento no va a ningún lado, ha venido en picada su rendimiento, no lleva rumbo y con ese nivel, más vale NO asistir al mundial de Qatar 2022. Gerardo “El Tata” Martino ya perdió la conducción del plantel, y eso (bien sabemos) no tiene vuelta de hoja; ahí están los ejemplos de Sven Goran Ericksson, Chepo de la Torre y Enrique Meza. Si no se dá un golpe de timón, en una de esas nos quedamos fuera de la justa mundialista.

Se tiene en este ciclo poco, muy poco en cuánto a jugadores de dónde escoger, lo cuál, al tener más futbolistas que nunca jugando en el extranjero, viene a demostrar que es un muy grave error exportar a tantos mexicanos a ligas del exterior; las mejores selecciones de la historia han tenido (si acaso) UN futbolista jugando fuera de nuestra liga. Pero aquí viene otro tema: las pésimas decisiones de la Liga MX en los últimos años: prácticamente sin un límite para cupo de extranjeros por club, y la ridiculez, muy rara en todo el planeta, de jugar sin descenso y ascenso, lo que sólo arroja cómo resultado MEDIOCRIDAD. Pero la mayoría de los dueños así lo ordenan, por lo mismo la llegada de un siempre dócil (con los magnates) itamita a dirigIr los destinos de la liga mexicana, además de ser totalmente ajeno al mundo del fútbol. El Señor Mikel Arriola siempre ha sido jugador de pelota vasca. ¿Que hace un egresado de una institución de dónde salen expertos en diseñar esquemas para sustraer recursos financieros de las arcas públicas del país, en favor de grandes conglomerados privados, al frente de nuestro fútbol?, seguro es que algún(os) magnate dueño de equipo le debe (n) favores.

Pero no nos desviemos de lo estrictamente deportivo: TATA Martino y su equipo no encuentran un funcionamiento lo medianamente decente, y luce difícil un cambio radical al respecto, por todo eso el que el Profesor Andrés Lillini (DT uruguayo que llegó a México sin un gran palmarés) ha podido hacer con los PUMAS de la UNAM, mucho con poco; justo lo que la selección mexicana necesita ahora mismo, además que Lillini trae toda la inercia positiva, un enorme envión anímico que contagiara a la selección mexicana con miras al mundial en el pequeño Emirato Árabe el ya siguiente noviembre. Un auténtico líder, que por ya estar completamente empapado del medio futbolístico mexicano (a diferencia del tristemente recordado Juan Carlos Osorio) sería una bocanada de aire fresco para nuestro fútbol; prescindir de algunas VACAS SAGRADAS al tiempo de darle la oportunidad a algunos jóvenes que ya están a la altura del reto. Otro candidato natural es Miguel Herrera, quien ya demostró ser un Director Técnico ideal para la selección nacional en un evento de la envergadura de una Copa del Mundo. En fin, a lo visto anoche en Jamaica, Gerardo Martino luce, en este momento, como un timonel muy poco idóneo para México en Qatar 2022. Veremos cómo se suceden los acontecimientos.