AMLO diría, ni una pluma le quitaron a ese gallo . O, expresado en otros términos, a Omar García Harfuch le han hecho lo que el viento a Juárez. Tanta grilla de la derecha y la izquierda, tantas mentiras, tanta perversidad en su contra y este personaje sigue arriba en las encuestas. Muy arriba.

Hoy El Universal publica un estudio demoscópico serio, de Buendía & Márquez, aplicado en vivienda, riguroso, confiable, y el prestigiado exjefe de la policía capitalina le gana a Clara Brugada por 13 puntos de diferencia y de plano golea a Hugo López-Gatell.

La alineación de Claudia

Definición. “En el futbol, se denomina alineación a la disposición de los jugadores en el campo de juego”. Fuente: internet. Pronto quedará definida la alineación de Morena relacionada con las principales candidaturas locales. Enseguida un pronostico del equipo con el que la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, intentará ganar no solo la titularidad del poder ejecutivo sino nueve gubernaturas en disputa.

Las candidatas:

√ Chiapas, Sasil de León Villard.

√ Morelos, Lucía Meza Guzmán.

√ Veracruz, Rocío Nahle García.

√ Yucatán, Verónica Camino Farjat.

Los candidatos:

√ Ciudad de México, Omar García Harfuch.

√ Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla.

√ Jalisco, Antonio Pérez Garibay.

√ Puebla, Ignacio Mier Velazco.

√ Tabasco, Javier May Rodríguez.

Arrasarán con grandes ventajas:

√ Sasil en Chiapas. No ha sido bueno el trabajo del actual gobernador morenista, Rutilio Escandón, pero la popularidad del presidente AMLO en la entidad es enorme, así que una candidata carismática como la senadora de León no deberá batallar para ganar con facilidad a una oposición prácticamente inexistente.

√ May en Tabasco. En la tierra de AMLO el candidato de Morena triunfará con facilidad.

√ Harfuch en la Ciudad de México. El político más elogiado por su trabajo en nuestro país —desde luego, después del presidente López Obrador y de la candidata Sheinbaum— vencerá sin problemas a cualquier persona que represente en 2024 al frente PRI, PAN, PRD.

Ganarán en contiendas cerradas:

√ Sheffield en Guanajuato. El famoso procurador del consumidor, que se hizo popular en las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador, enfrentará a uno de los panismos más fuertes de México, pero tiene todo para salir adelante. Ricardo Sheffield está preparado para realizar una campaña eficaz, y lo demostrará.

√ Mier en Puebla. Nunca es fácil derrotar a la derecha poblana. Pero el diputado Ignacio Mier cuenta con recursos políticos para superar el reto.

√ Nahle en Veracruz. La constructora de la refinería de Dos Bocas deberá vencer a dos enemigos muy fuertes: la oposición veracruzana y la mala imagen del gobernador Cuitláhuac García, de Morena. Nahle tiene a su favor su propia popularidad generada por el hecho de haber encabezado una de las grandes obras de AMLO, pero sobre todo le ayuda la aprobación de Andrés Manuel en el estado. Batallará, pero creo que Rocío Nahle podrá retener Veracruz para la izquierda.

Podrían perder:

√ Pérez Garibay en Jalisco. Se ve imposible que a MC se le derrote en la disputa por la gubernatura jalisciense. El papá de Checo Pérez lo intentará, sin duda, pero las apuestas están en su contra.

√ Meza en Morelos. Creo que la gente castigará a Morena por el mal trabajo de uno de sus gobernadores aliados, Cuauhtémoc Blanco, cuya administración ha sido desastrosa. Lucía Meza es inteligente y tiene oficio político, pero necesitará un milagro y, ya se sabe, los milagros no existen.

√ Camino Farjat en Yucatán. No veo cómo podría Morena derrotar al panismo yucateco. Verónica Camino lo intentará, pero todas las probabilidades están en su contra, a pesar de que es aliado de AMLO el actual gobernador, Mauricio Vila —muy bien evaluado, por cierto—. Es tan buena la imagen del panista Vila que, aunque quisiera apoyar a la candidata de su amigo Andrés Manuel, terminará por favorecer a quien nomine su partido.

Conclusión:

Morena ganará la elección presidencial y seis de nueve gobernaturas; seis, no todas afortunadamente. Una maravilla que el carro completo sea imposible. A ese vicio democrático no debemos volver. Ya se verá lo que pase en los procesos relacionados con el poder legislativo, en el que sinceramente deseo que la izquierda tenga mayoría, pero no una mayoría que le permita cambiar leyes a su antojo, a capricho, sin convencer a la oposición.