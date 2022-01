Samuel, préstale Seguridad Pública a Marcial

IRREVERENTE

Les platico: El tema de mi reunión con Marcial Herrera era otro, pero en eso estábamos cuando nos enteramos de la bronca en el penal de Apodaca, que provocó 27 heridos -4 de ellos graves- entre dos bandos, uno de extorsionadores y otro de extorsionados, según la versión que dio hace unos minutos Aldo Fasci, que todavía es secretario de Seguridad Pública en NL, quién sabe por qué oscuras razones.

En anteriores artículos he expuesto aquí la brutal incompetencia de Fasci como para seguir al frente de una de las dependencias cruciales del gobierno nuevo de Nuevo León.

Platicaba con gente muy muy cercana a Samuel García que no me explico -como miles de nuevoleoneses tampoco- por qué Samuel mantiene en el puesto a quien ha demostrado por todos lados su altísimo nivel de incapacidad para el tema de seguridad.

Abono al respecto con los comentarios que altos mandos que despachan en la Sedena me han hecho en el mismo sentido: ¿cómo un gobernador que llega con los mejores augurios, sostiene en el puesto a Fasci, siendo que ha convertido a NL en un foco de creciente inseguridad?

Marcial es un personaje que tiene fama de muy aventado. Lo busqué para un tema relacionado más con San Pedro Garza García que con el estado, pero debido a la llamada que recibimos sobre el conflicto en el penal de Apodaca, el tema derivó hacia la entidad.

Samuel, préstale la Secretaría por un año

De lo que me dijo al respecto, sintetizo que el gobernador emecista podría aventarse un buen tiro si durante un año le suelta la Secretaría de Seguridad a Aldo, y a la vuelta de ese tiempo evaluar si merecería seguir al frente o de plano, darle las gracias.

El ex secretario de Seguridad Pública en San Pedro fue más allá al pedirme para que publicara esto:

“Aldo, ¿en qué puedo ayudarte?, yo sé cómo se resuelve el tema de la inseguridad que le está partiendo la madre a Nuevo León”.

Marcial me dijo que para atender un problema de estas dimensiones se requiere a un secretario que trabaje directamente con la tropa, en la calle, en los rondines, y no en la oficina, como actualmente sucede.

“Hay que despeinarse y mira que yo ni necesidad ocupo porque ni pelo tengo. Nada de aparecer bien peinadito en las conferencias de prensa. Hay que chingarle 20 horas todos los días a la chamba, hombro con hombro con la tropa. Nomás cuatro horas para dormir y comer cuando se pueda”, dijo.

“El problema que afronta NL en materia de inseguridad no es para menos”, añadió.

“Por lo tanto, se necesita a un jefe que realmente le sepa al tema, que ponga la muestra a los policías en la acción, no en la declaración”, refiriéndose a las habituales conferencias de prensa que Aldo organiza y en las cuales se mueve muuuuy bien.

Ahora esto -que no me dijo Marcial- pero que yo sí le digo a Aldo: el problema en los penales no se resuelve cambiando de mandos ahí adentro, como sugeriste en la conferencia de prensa a la que convocaste sobre el tema.

Se resuelve cambiando de mando en la Secretaría de Seguridad en la que finges, porque no funges.

Aldo Fasci, ya tuviste un friego de oportunidades y la prueba es que al Bronco le renunciaste dos veces cuando mediste el tamaño del reto y tu nivel de incompetencia.

Nos resistimos a creer que sigues en el puesto por tu relación política con el jefe de la oficina del gobernador, porque sería muy lamentable que ese tipo de factores influyera para colocarse en un gobierno que nos prometió mandar al rancho de AMLO a la vieja política.

Gobernador, te voy un voto de confianza, pero no la jodas, quita a Aldo de dónde está y tómale la palabra a Marcial. Total, peor que como está el estado no te va a devolver el puesto en un año y en un descuido, hasta la da la vuelta a la tortilla.

