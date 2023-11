“¡O locura mundana, que te admiras cuando en estatua al Santo Bruno miras, y vanamente tu saber se apura por imitar en algo la escultura! ¿Por qué, por qué no acudes a ver del prototipo las virtudes, y con ellas te incitas a seguir sus pisadas, y le imitas?” LEÓN DE ARROYAL

Qué pobre nuestra política nacional que se ha reducido a un juego: el de parecerse más a Andrés Manuel.* ¿Quién va ganando? ¿Claudia o Samuel?

La decisión del ‘fosfo fosfo’ gobernador de buscar la Presidencia de la República, cobijado por Movimiento Ciudadano… y Morena, lo aleja cada día más de sus reclamos de antes y lo acerca cada día más a la tierra de las promesas incumplidas, las traiciones, los principios rotos, la ética quebrada y, claro, los otros datos tan típicos del lopezobradorismo.

Pero el anhelo de García de ser un nuevo ‘mini yo’ de Andrés Manuel no inicia ahora con su búsqueda por habitar Palacio Nacional. Se remonta a sus coqueteos hacia la 4t cuando buscó la gubernatura del regio estado, pues actúo de relevo a una fallida candidatura morenista. Nunca golpeó a ese partido y sí, en cambio, con ahínco al candidato del Revolucionario Institucional, Adrián de la Garza.

Luego vinieron dos años de gobierno donde el apoyo de Samuel a López Obrador (y viceversa) ha sido extenso. Eso sí, alientos solo de papel; palabrería que no se traduce en algo sustantivo para la mejora de la población que deben gobernar. Algo así como cuando la inauguración de la primera parte del acueducto “El Cuchillo II”… La foto allí estuvo; lo que faltó fueron 83 kilómetros de tubería y plantas de bombeo operativas. La simulación por bandera, igual que hace la 4t con sus obras insignia que siguen sin funcionar.

Samuel también quiso ser el ‘mini yo’ de Andrés Manuel cuando en este año cayeron tres gotas de lluvia en Monterrey y él salió con todo un equipo de producción de video disque a mojarse y a presumir que ya llovía en Nuevo León. Más allá de la falsedad, al menos se hubiera empapado como sí lo hizo López Obrador en algún acto de campaña.

Copia a la Cuarta Transformación el naranja gobernador con licencia en su desprecio hacia las mujeres. Por querer tirarle a Xóchitl y su uso de huipiles, se le hizo fácil decir que su hija Mariel no usaría esa prenda y sí en cambio las botas del norte… Desconoce este político que en el sureste de nuestro país el huipil es una de las prendas más preciadas de las mujeres. ¿Pensando y diciendo esas cosas es como quiere representar a todo México?

También copia a López Obrador al tergiversar la historia a conveniencia. Se lanzó a decir que de ganar la Presidencia él sería el mandatario más joven de nuestra nación. Ignora que Miguel Miramón fue presidente interino en 1859 con tan solo 27 años de edad.

Igual que Morena, el cual presume de democracia interna (encuestas en las que algunos llevan claramente la delantera) pero termina poniendo a quien quiere como candidato, en MC —de un plumazo y a partir de una decisión sin explicar— le negaron el registro a la senadora Indira Kempis, quien también quería ser candidata presidencial por MC.

Ojalá y las similitudes se redujeran a lo anteriormente descrito, pero hay plagio, reproducciones y calcas mucho más graves. Como es llevar a pie juntillas aquello de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” y el querer desaparecer la autonomía de los poderes. Y entonces tenemos que a Samuel le vale un reverendo pito que sea el congreso local el que tenga la facultad de hacer el nombramiento de la persona que ejercerá la gubernatura de forma interina y que insista en poner al encargado de despacho que él prefiera. Y si bien el TEPJF revocó la designación del primer gobernador interino realizada por el Congreso de Nuevo León, en ese mismo acto validó que dicho Congreso local tiene la facultad para de inmediato hacer el nombramiento de la persona que ejercerá la gubernatura de forma interina. En otras palabras: con la última sentencia dictada por el Tribunal, quedó sin efecto tanto el amparo promovido por Javier Navarro — designado por García como gobernador interino— , como el propio nombramiento que realizó el legislativo local. Mas eso no es razón para que este poder no nombre a un gobernador interino.

Pareciera fuera contagioso el olvido. En este caso, de que el congreso local es autónomo y que, como tal, no tiene por qué nombrar a alguien de Movimiento Ciudadano o del agrado del ejecutivo del estado.

Al abogado Samuel lo anterior poco le ha importado. Y tras ello emitió un nuevo acuerdo por el cual designa a su secretario general de gobierno, Javier Luis Navarro Velasco, como encargado de despacho.

Dejar una crisis de gobernabilidad en Nuevo León le tiene sin cuidado al buen Samy.

Algo parecido a gobernar por decreto tan típico del ejecutivo federal. ¡Y encima amenaza con el uso de la fuerza pública! (las recientes acciones de Pedro Sánchez, presidente de España, palidecen frente a nuestro joven aprendiz de tirano).

Sí, alguien quien se comporta de forma autocrática y mentirosa. Quien se aprovecha de los demás pues, aunque lo niega, ya se están dando a conocer pruebas de que efectivamente sí les retuvo su sueldo a más de siete mil empleados públicos de la entidad.

Igual que Andrés Manuel jura que Morena no es igual al PRI pero les copia su versión de los 70s (Luis Echeverría y José López Portillo), el gobernador de Nuevo León con licencia cada día se parece más a El Bronco... otro gobernante que rompió su promesa de no buscar la Presidencia.

Se está confirmando lo que se temía. Samuel García compite por ser el nuevo Andrés Manuel de este país.

Se anuncia tempestad.

*Refiéranse a mi columna del 20 de julio de 2021 en el Heraldo de México (https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/7/20/la-mini-yo-de-andres-manuel-317698.html ) y la del 27 de octubre de este año en este espacio ( https://www.sdpnoticias.com/opinion/samuel-patino-de-amlo-se-la-cree/?outputType=amp ).