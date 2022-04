Complicada ha sido la entrada de Samuel García al gobierno del estado de Nuevo León. Primero le tocó un pico fuerte de pandemia que durante un momento tumbo todos los planes de apertura que se tenía. Después se le vino lo del agua, que ha sido complicado, pero poco a poco van saliendo adelante y ahora lo de los feminicidios.

Los primeros dos obstáculos no son culpa del gobernador directamente. Lo de la pandemia lo tenía más o menos controlado “el Bronco” Rodríguez. Lo del agua son años y años de mal uso y de no buscar una solución contundente al problema. Se tienen un montón de urbanizaciones del lado de donde “baja” el agua para la presa La Boca y es notorio que cada año le cuesta mas a la naturaleza vencer esas barreras artificiales donde muchos urbanistas han llevado agua para su molino literalmente.

La pandemia, pues a Samuel le tocaron las etapas más avanzadas donde ya había vacunas y un poco más de conciencia. Quitar los cubrebocas ha sido, ahora sí, una bocanada de aire fresco para los regiomontanos y neoleoneses en general. Ahora solo es necesario, por ley, en pocos lugares lo que le da puntos al gobernador.

En el balance no todo ha sido positivo para el gobernador. Lo de los feminicidios han sido algo sobre lo cual no tiene control y que no se puede arreglar con una publicación en redes sociales. El problema de la violencia de genero tiene mucho tiempo, pero se ha agudizado en las ultimas semanas con la publicación de al menos 14 desaparecidas, cuya cuenta sigue aumentando.

¿A quién echarle la bolita? Es complicado. La responsabilidad viene desde las autoridades municipales hasta las estatales. Si ellos no quieren que entre fuerte la autoridad federal, algo tendrán que hacer y rápido.

Si usted revisa la gráfica de MetricsMX que publica SDPnoticias puede ver que hay una amplia diferencia entre los posibles candidatos de MC a la presidencia. En la lista, debajo de Samuel García, seguramente esta el gobernador de Jalisco y otros personajes del partido naranja. Habrá que revisar como se mueve el grafico con lo que esta pasando en Nuevo León.

¿Por qué este hecho no afecta a Luis Donaldo Colosio? Los feminicidios no se están dando en su municipio, que es Monterrey, y la carga de justicia fuerte la tienen las autoridades estatales.

Habrá que observar el gráfico y ver si salen nuevos contendientes en la carrera para ser candidato presidencial que ya empezó hace rato.