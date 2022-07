La colaboradora más destacada de El Universal tiene una trayectoria realmente importante. Cito la biografía de Sabina Berman que publica ese diario:

“Ha escrito para el teatro Entre Villa y una Mujer desnuda, Moliere, eXtras, Feliz Nuevo Siglo Doctor Freud, Testosterona, entre otras obras, que se han montado en nuestro país, distintos países de Latinoamérica y Europa, y el mundo de habla inglesa. Ha escrito para el cine Gloria, Backyard y Macho. Y ha escrito dos novelas, La Mujer que buceó en el corazón del mundo (editada en 33 países) y El Dios de Darwin. Entre los reconocimientos que ha recibido su trabajo, destacan el Premio Nacional de Periodismo y el Premio de la Feria Internacional de Frankfurt, Alemania”.

Morena, entre la Izquierda VIP y la Izquierda pueblo

Este domingo, la escritora Berman decidió comprar a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. Vale la pena leer su artículo completo en el periódico de Juan Francisco Ealy Ortiz. Yo lo sintetizaré y comentaré enseguida.

√ Como jefe de gobierno de la capital mexicana Marcelo mandó construir en el Zócalo una pista para patinar en hielo. Buena idea, pero… “una madrugada de invierno, una famosa politóloga llevó a sus hijos a patinar al anillo de hielo del Zócalo. Marcelo se lo había mandado abrir, para que los jóvenes patinaran a placer en solitario”. Izquierda VIP sin duda.

√ Eso sí, además de la pista de patinaje, Marcelo organizó fiestas de 15 años y bodas masivas y puso una playa en el verano. En el Zócalo, sí.

√ También, el gobierno de Marcelo dio “todos los derechos a todos: a las mujeres, los gays y los trans”. Algo muy positivo, sin duda.

√ ¿Cómo Marcelo piensa el poder? “Como un distinguido funcionario, que al tiempo que abre libertades para el vulgo en la calle, se reúne en los pent-houses con las elites para cenar o para discretos eventos VIP —es decir, para patinar a placer y en solitario por proyectos elegantes de expansión económica”.

√ En el gobierno de Ebrard se levantaron más edificios de lujo en la Ciudad de México que en ninguna otra época.

√ “Hoy mismo, Marcelo el candidato a la presidencia, replica su estilo de Izquierda VIP: su campaña consiste en reuniones en las cimas con las élites, mientras su ausencia entre las masas de la calle es total”.

√ Sabina Berman destaca un hecho: Marcelo solo da entrevistas a los grandes medios nacionales y extranjeros. El canciller “no se digna a explicitarse con el periodista inquisitivo y para la gente normal”.

√ Marcelo solo explica su proyecto de país en sus “cenas de élite”.

√ El señor Ebrard durante la pandemia negoció que las vacunas llegaran a México, “pero no se apareció nunca en las vacunaciones masivas al vulgo”.

√ “Marcelo Ebrard es la Izquierda chic de pent-house”.

√ Ebrard “es el ala Izquierda neoliberal: derechos y libertades irrestrictos para las mujeres, los trans y los gays —y también para esa otra minoría que son los multibillonarios”.

Comentario : Estoy totalmente de acuerdo con la escritora Berman. Ella, quizá por falta de espacio, no mencionó las obras de infraestructura que diferencian a Marcelo del más destacado representante de la Izquierda Pueblo en México: los segundos pisos de Ebrard son de paga, el que AMLO hizo es gratuito. Otro dato: la gran obra de Marcelo para la gente de a pie, la Línea 12 del metro, resultó un fiasco y hasta un fraude.

Notable el contraste con Claudia

√ “La otra candidata a la presidencia con posibilidades reales” sale a la calle todos los días, “se mezcla con la gente del mercado o del metro, inaugura obras públicas siempre en zonas proletarias”.

√ El Zócalo de Sheinbaum es el de conciertos de rock con La maldita vecindad.

√ “Cada día su voz (la de Claudia) se engrosa y se vuelve más fluida en los mítines de pueblo, al parecer la actividad que más la emociona”.

√ ¿El más relevante contraste con Marcelo? “Claudia sí ha comunicado abiertamente cuál sería su proyecto de país de llegar a la presidencia, y es un proyecto de Izquierda amplio”. Es decir, progresista, pero también para favorecer a la clase trabajadora.

√ Sheinbaum se doctoró en la Universidad de California en Berkeley, “la universidad más progre del planeta”.

√ La jefa de gobierno de la CDMX puede escribir en inglés, y lo hizo en The Economist, donde detalló su proyecto de país: “México debe volverse un Estado de Bienestar, con servicios excelentes y gratuitos de medicina y educación, lo que de forma inevitable plantearía una reforma fiscal, para aumentar los impuestos a los multibillonarios”.

Comentario : Totalmente de acuerdo con Berman. Así es Claudia, se identifica con el pueblo porque no ha vendido sus habilidades académicas a las grandes empresas nacionales y exttranjeras, que pagan extraordinariamente bien a quienes, como ella, dominan las matemáticas y se han doctorado en ingeniería. La jefa de gobierno, cuando no tiene cargo público —solo ha colaborado con AMLO— es investigadora universitaria.

¿Sus estrategias para llegar a la presidencia?

Sabina Berman dice que “Marcelo juega el juego de la sucesión como si viviéramos en tiempos del PRI”. Esto es, espera el dedazo del presidente López Obrador, lo que representa un craso error: “Estos no son tiempos del PRI”, ya que será la gente la que elija al candidato o candidata de Morena.

La escritora que colabora en El Universal no dice cómo juega Claudia el juego de la sucesión, quizá porque la estrategia de la jefa de gobierno está implícita en los párrafos en que la describe rodeada de gente en la calle y en su propuesta —ciento por ciento izquierdista— de una reforma fiscal que aumente los impuestos a los multibillonarios para financiar programas de calidad de salud y educación y otros servicios para todos.

¿Por qué no comparó Sabina a Adán Augusto con Claudia y Marcelo?

Probablemente porque no la escritora no ve a Adán Augusto como “otro candidato a la presidencia con posibilidades reales”.

Es curioso el caso del secretario de Gobernación: está con él la clase política de Morena —un número importante de gobernadores, gobernadoras e integrantes del gabinete presidencial—, e inclusive recibe el apoyo de algunas personas que se expresan en los medios. Pero como Adán Augusto López Hernández no ha crecido en las encuestas, lo descarta la comentocracia más analítica y seria —evidentemente es el caso de la señora Berman—.

En algún momento, si sus números no mejoran, el mencionado político deberá volver al rol que originalmente le asignó el presidente AMLO cuando lo invitó a la Secretaría de Gobernación: ser el árbitro en la sucesión presidencial, una responsabilidad que Adán Augusto puede cumplir mejor que nadie.

Por más que le duela, debe aceptar su realidad: a Adán le toca esperar y ser paciente. Tiene edad y salud para buscar la presidencia en 2030, cuando —si lo suma a su gabinete quien ocupe la presidencia a partir de 2024— será mucho más conocido y popular que en la actualidad.

Como quiera que sea, con posibilidades o no, ojalá la escritora Berman nos diga pronto si Adán es Izquierda VIP como Marcelo o si, como Claudia, sale a la calle y se entrega al pueblo. Si me preguntaran, yo diría que Adán es más parecido a Marcelo que a Claudia. Ello por su situación patrimonial, honestamente lograda fuera de la política. Adán Augusto vive como la clase media alta —una diferencia con Ebrard, quien evidentemente es rico—, mientras que Sheinbaum, universitaria toda la vida, ha acumulado mucho menos patrimonio.

Así veo las cosas, supongo que Sabina coincide conmigo, ¿o no? Ya me dará la razón o me corregirá la colaboradora que hace de El Universal un diario imprescindible. Felicidades al licenciado Ealy por tenerla en sus páginas. Conste, no lo felicito por otros articulistas que para nada adornan a ese periódico.