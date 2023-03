Australia podría convertirse en el primer round abierto entre los pilotos de RedBull en esta temporada, los dobles podios invertidos obtenidos en Baréin y Jeddah aunado a las declaraciones y actitudes que la dupla Checo-Max mostraron, han convertido a la escudería austriaca en el centro del morbo, situación que no es ajena a ellos, ya que tienen un antecedente que les dejó cicatrices y que este fin de semana, dichas cicatrices podrían abrirse en una franca disputa en Melbourne.

Hace diez años, un 24 de marzo para ser exactos, Malasia fue el punto de quiebre para RedBull, quinta temporada hegemónica, Sebastian Vettel tetracampeón era el eje dominante, el símil de Verstappen de hoy en día, su coequipero, el australiano Mark Webber el escudero, el relegado. Ese día, se terminó por destruir una relación parcial y desgastada, a trece vueltas del final, Webber iba de líder, atrás, Vettel, a ocho segundos de los pilotos de Mercedes, la orden del equipo fue contundente para ambos, Multi 21 Seb!! Multi 21 Mark!! ¿Qué significaba? El código 21 era para el alemán, el 22 para el australiano, significaba que no podían pelear en pista y que, quien fuera adelante del otro era el ganador, o sea, Webber en ese GP, pero Vettel desafío la orden, atacó a su compañero que traía un desgaste en los neumáticos y terminó ganando la carrera, previo a subir al podio, Mark le reclamaría de frente, “Multi 21 Seb” “Multi 21″, Vettel se disculpó con el equipo, no por ganar, sino por no obedecerlos.

Para que Checo no sea el nuevo “Webber” tendrá que mostrar una rebelión más inteligente, Mark en aquella etapa de RedBull nunca pudo desafiar desde los boxes al equipo y menos a su compañero, Pérez, con ese simil, tiene una referencia clara de lo que debe y lo que no debe de hacer, en dos años, Sergio ha dado todo por el equipo, hoy toca que el equipo deje que ambos pilotos compitan en lo más cercano a un panorama de igualdades, complicado es, parejo no lo creo, pero aún con el respaldo oficialista con qué goza el neerlandés, el tapatío puede darle pelea, en las dos primeras carreras de este año, han habido dos “Multi 21″, en Baréin, Max, por radio, exigió igualdad de ritmos de manejo para cumplir la orden, en Jeddah, el propio Max la incumplió para quedarse con la vuelta rápida.

Ante la fata de competitividad de Ferrari, Mercedes y el sorpresivo Aston Martin, los ojos de todo el mundo se centran en la batalla entre los dos RedBull, Verstappen saldrá con la sangre en el ojo, con la yugular inflamada del cuello para demostrar que su nivel está muy por encima del resto, incluido su compañero y que, sin fallas que lo retrasen en la parrilla, devorará a cualquiera que se le ponga en frente, sin tregua, sin avisos.

Ese es el Verstappen que Checo se encontrará en Australia, una versión de Max en modo bestia que me atrevo a escribir, no hemos visto desde el 2021, en aquella temporada de una pelea encarnizada con Hamilton, hoy, el enemigo está en casa, Sergio Pérez lo ha puesto en jaque, el primer round se viene en Melbourne y créame, de verdad créame, que a partir de ahora, todo, todo puede pasar.