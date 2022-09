Más allá de que Mario Delgado y Citlalli Hernández seguirán al frente de Morena, quienes estuvieron allí fueron testigos y partícipes de las “porras” para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y para la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. A una le gritaban: ¡Presidenta!, ¡Presidenta!, a la otra la animaban para regresar a la capital del país, pero como jefa de gobierno.

Una y otra tienen las cartas suficientes para encabezar -en el país y en la CDMX- las candidaturas de Morena. Es más que evidente, en el caso de Claudia Sheinbaum, ella quiere, y en los ratos que oficialmente puede, se da sus vueltecitas al interior del país para “placearse”, y decir -sin que lo diga- que sí quiere ser la candidata de Morena a la Presidencia de la República.

Si nos atenemos a las mediciones de las diversas encuestas que exponen en SDPnoticias a través de MetricsMx en los últimos meses, los aspirantes de Morena llevan la delantera frente a otros posibles opositores; mientras que, en el caso de la jefa de gobierno y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la primera lleva la delantera.

Pero hablemos en el caso particular de la secretaria de seguridad quien hasta el momento ni velada y mucho menos abiertamente, ha dicho que busca ser la titular de la Jefatura de Gobierno de la capital del país. No hay que olvidar que la mayor parte de su carrera en la administración pública ha sido precisamente en la CDMX, la cual no es fácil gobernar por su tamaño y todas las complicaciones que representa, pero también porque en la metrópoli vive una ciudadanía más politizada y con mejor nivel de preparación académica.

Tal vez como nadie, Rosa Icela tiene una amplia trayectoria en el gobierno de la ciudad. Su más reciente tarea fue ser la segunda después de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, es decir, secretaria de Gobierno, responsabilidad fundamental que se le encarga a alguien por su capacidad, experiencia y conocimiento de las complicaciones que suceden en una capital como lo es nuestro ex Distrito Federal.

Una de las responsabilidades que llegó a tener, y que hoy le reditúa positivamente al frente de la SSPC, pues no hay que olvidar, fue responsable de las 70 coordinaciones territoriales de seguridad. Estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; de Desarrollo Social; directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores y coordinadora general de Comunicación Social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso capitalino.

Hay quien ha señalado que es la “favorita” del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es muy probable que así sea, pero más que ser la “favorita”, es una mujer a la que su jefe, el presidente de México, le tiene una amplia confianza, y esta amplia confianza tiene que ver con sus capacidades, pues no sólo trabajó con López Obrador como jefe de Gobierno, sino con quienes le siguieron. Igual entregó resultados positivos, no por algo siguió teniendo encargos de primer nivel desde entonces y hasta que renunció durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera para sumarse a la campaña lopezobradorista en 2018.

En las últimas semanas su presencia mediática ha sido de llamar la atención, y no se puede decir que es parte de una campaña mediática pagada, como era común, lo hacían funcionarios priístas y panistas para promocionarse, claro, a costa del erario público.

Hoy, por el contrario, y en el caso de Rodríguez Velázquez, no se percibe esa maña. Su actividad constante tiene que ver con su encargo y, por supuesto, porque empieza a dar resultados, que si bien no son del todo lo que deseamos, los índices de asesinatos, secuestro, robo, entre muchos otros, están a la baja, aunque es lógico, la oposición los niega.

Hace unas semanas, a pregunta expresa de un reportero en la conferencia “mañanera”, López Obrador dijo que Rosa Icela podría ser aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la ciudad. Efectivamente podría tener una ventaja que el Presidente le esté haciendo encargos muy particulares que no corresponden al resorte que le toca a ella atender desde la SSPC, pero que de igual manera está entregando la tarea a tiempo y completa.

Entonces, la secretaria de seguridad del gobierno federal bien podría ser la candidata a la Jefatura de gobierno de Morena, quien seguramente cuenta con un punto de vista positivo del Presidente, pero sobre todo por su larga experiencia, capacidad y conocimiento de la capital del país, que le reconoce no sólo el aparato gubernamental, sino el empresarial, académico y, quizá el más importante, el social.

