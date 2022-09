“DESPUÉS DE LA CAIDA ME TOMÓ TIEMPO ENDEREZAR LAS COSAS” PRIMOZ ROGLIC

El tres veces ganador de la Vuelta a España informó que se sentía “ligeramente mejor” esta mañana. Se abstuvo de comentar si podrá continuar la temporada. “Puedo caminar un poco. Estoy contento con eso por el momento. Después del accidente, me tomó tiempo enderezar las cosas. Me pregunté: ¿cómo puede ser esto? Mi conclusión es que la forma en que ocurrió este accidente es inaceptable. No todos lo vieron correctamente. El accidente no fue causado por una mala carretera o una falta de seguridad, sino por el comportamiento de un ciclista. No tengo ojos en la espalda. De lo contrario, habría corrido lado a lado. Wright vino por detrás y me quitó el manillar de las manos antes de que me diera cuenta”.

Primoz Roglic ha salido a declarar, una vez que ha analizado con calma lo que le dejó fuera de La Vuelta a España, por causa de una caída muy lamentable. El esloveno atacó a falta de dos kilómetros a la meta, sorprendiendo al líder Remco Evenepoel, quién le aventajaba claramente. Roglic a falta de escasos metros se abre pidiendo el relevo para que los que le seguían le entraran a cortarle el viento, y al tratar de incorporarse de nuevo y pegarse a su rueda para taparse el aire, chocó con el ciclista Fred Wright, de 23 años.

Richard Plugge, CEO del equipo Jumbo-Visma visitó las oficinas de la Unión de Ciclismo Internacional en Áigle Suiza, El tema era una prioridad allí. Plugge apoya el “grupo de trabajo de seguridad”, que se estableció después del terrible incidente en Polonia que involucró a Fabio Jakobsen y Dylan Groenewegen. El grupo de trabajo está avanzando a favor de condiciones de carrera más seguras.

Para organizar todo lo relacionado con la seguridad del WorldTour, sin duda una medida que no debe dejarse de lado. Pero esa es la versión de Primoz Roglic y el Jumbo Visma. Siempre hay otros datos. Yo creo que el ciclista esloveno invadió el espacio del Fred Wright y la corpulencia y la velocidad con que venía cerrando este ciclista terminaron por revotar a Roglic que quería arrebatar segundos al líder de la clasificación general.

Hay muchos videos que demuestran quién realmente invadió el carril y ese fue Primoz Roglic, si hubiese sido lo contrario los comisarios de la carera hubiesen tomado medidas drásticas en contra de Fred, pues el reglamento del ciclismo tiene como objetivo cuidar la integridad física de los ciclistas y que todos compitan en igualdad de circunstancias.

El reglamento de la UCI dice: Desviación de la línea elegida que obstruye o pone en peligro a otro corredor y sprint irregular (incluido tirar del maillot o del sillín de otro corredor, la intimidación o amenaza, golpe de cabeza, rodilla, hombro, mano, etcétera).

De allí se desprenden las sanciones que van desde relegarle al último lugar del grupo donde venía o expulsarle según sea la reincidencia de la infracción.

Con las imágenes que pudimos observar de la etapa más polémica de esta vuelta, me parece que Primoz está confundido con lo sucedido. En los finales los esprinters son muy violentos, pero todo está reglamentado, incluso hay un comisario de TV, pendiente de los detalles finales y no se tomó ninguna medida disciplinaria contra nadie, y es que según lo que vimos por las imágenes mostradas fue Roglic quien invadió el carril y se fue al suelo.