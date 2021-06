Los chavorrucos, Felipe Calderón y la vacuna contra el COVID-19

Chavorrucos- los que nos sentimos lo suficientemente jóvenes para no ser abuelos, pero somos lo suficientemente viejos para que los jóvenes nos digan rucos.

El grupo de los chavorrucos

Ya empezaron a vacunar a las personas entre 40-49 años con la vacuna contra el COVID-19 . Puedo decir que me encuentro dentro del grupo de los chavorrucos y que mis redes están plagadas de personas que gustosamente están haciendo las filas necesarias para ir a ponerse la vacuna.

Los que nos graduamos cuando el Cruz Azul fue campeón antes del campeonato del 2021 tenemos la oportunidad de ir a vacunarnos para acabar con este odiado virus.

Ya mi generación se había quejado de las vacunas de los adultos mayores con varias frases armadas medio electoreras y no.

“Las vacunas las compró México y no la 4T”

“Al ritmo que vamos nos vacunaran en el 2025, ya que”

“Un siervo de la nación me pidió el INE de mi papá para ponerlo en una base de datos”

“En Estados Unidos sí ven por la gente, en México no les importamos”

Entre muchas otras frases en su mayoría para desacreditar lo que ha hecho el gobierno federal para la campaña de vacunación.

Tomemos como ejemplo un país que nos gusta mucho al momento de compararnos y no, no es Suecia. En España, hoy se esta vacunando el grupo 3 que corresponde a las personas entre 40 y 49.

¡Sorprendente, en México con todo y sus carencias sanitarias vamos en el mismo grupo!

Hay que recordar que España esta en la Unión Europea y que tiene muchas ventajas perteneciendo a Europa y estando cerca de varios países productores de la dichosa vacuna en cualquiera de sus versiones.

No veo que mis compañeros generacionales se nieguen a vacunarse porque las dosis las consiguió el gobierno de la 4T o porque las primeras negociaciones las logró Marcelo Ebrard.

No hemos llegado a los niveles de vacunación que tienen en los Estados Unidos por muchas razones una de las principales es que no tenemos el superávit de vacunas que tienen nuestros vecinos y que mucho del trabajo inicial lo hizo el anterior presidente en búsqueda de su reelección. Si, que los laboratorios se aceleraran y que Estados Unidos tuviera una buena cantidad de vacunas tiene que ver con procedimientos que inicio el gobierno de Donald Trump, el problema para el es que las vacunas no llegaron antes de las votaciones del 3 de noviembre.

Mis queridos cuarentones y mas, escuchamos a Milli Vanilli, Vanilla Ice, Van Halen, Parchis, Timbiriche, Bon Jovi; vimos a caer el Muro de Berlin, la desaparición de la URSS; nos toco ver a el Karate Kid en los cines y al Guason de Jack Nicholson; les pido que ahora, con el afán de seguir perdurando en la existencia, vayamos a ponernos la vacuna. Como a ustedes, a mí también me urge reunirme con mis amigos y platicar de todo y nada con unas cervecitas, el aroma de una carne asada y música ochentera de fondo con sana distancia, pero un poco mas seguros por estar vacunados.

Al que no le pareció vacunarse o no le hizo efecto la vacuna fue a Don Felipe Calderón que resulto positivo por COVID-19 durante su participación en el Rally Maya México. Desconozco las condiciones del contagio y si el ex presidente de México ya se vacunó. Se pudo haber vacunado en Estados Unidos o en México, si lo hizo sería bueno saberlo. Si no lo ha hecho, también sería bueno saber porque no lo ha hecho si el grupo de vacunación de su edad ya tuvo su turno. Si Don Felipe es el ejemplo de muchos para muchas cosas, creo que cae dentro de su responsabilidad cívica vacunarse y hacérselo saber a la raza.

Volviendo al tema, ya faltan dos grupos de vacunación, los de 30 a 39 y los de 18 a 29.

No estamos tan lejos de tener a un buen porcentaje de la población vacunada. Esperemos que los grupos que faltan tengan más participación que en otros países y pronto podamos decir que México tiene a gran parte de su población vacunada.

Sé que faltan los menores de 18, pero ese tema apenas lo están explorando las farmacéuticas, esperemos un poco mas.