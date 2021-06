La tercera gran oleada de COVID en México

¿Aferrados a la normalidad?

Casi como si fuera viernes de quincena , el tráfico en las grandes ciudades de México parecía aquel día antes de la pandemia . Enormes filas de coches de esas que desaparecen de repente. Con lo de la pandemia he desarrollado un cierto grado de agorafobia , y aún cuando vaya en mi coche , ver tanta gente me pone nervioso porque todos sabemos que las aglomeraciones son un foco de contagio.

Un domingo en un centro comercial es como cualquier domingo, gentío paseando y pasando el tiempo en lugares cerrados. Entre semana ya muchos trabajos empiezan a exigir a los empleados que se presenten. La vacunación pareciera el seguro para que todos vuelvan a las oficinas, tal vez para ser más productivos, o tal vez para serlo menos.

Le cuento de experiencias de personas cercanas.

Una persona con la que trabajo fue a vacunarse contra la COVID-19 a un centro de salud. En su municipio estaban poniendo la conocida como el Ferrari de las vacunas, la de Pfizer. Tres días después empezó a tener síntomas, se hizo la famosa prueba PCR y el resultado fue positivo. Seguramente se contagio, antes de la vacuna o en el inter de la primera y segunda dosis. Y cómo está persona hay muchas.

Otra persona, se contagio por segunda vez. Ya se había vacunado y aun con el primer contagio y la vacuna ahora es positiva a COVID-19 , lo mismo toda su familia.

¿Sabe cuál es el gran problema?

Que al sentirse protegidos empezaron a frecuentar personas, mandar a los niños a la escuela (los días que se podía)y tener contactos con otras personas que probablemente también se sentían protegidas.

Hace un par de días mencionó el Infectologo Francisco Moreno en su Twitter que estamos ante un tercer repunte de COVID-19 con contagios en muchos jóvenes. En mi caso ,yo no soy joven pero mis hijos sí y eso me preocupa y bastante.

Prudencia para coexistir , eso es en lo que tenemos que trabajar.

Abundan en mis redes sociales personas que creen que se desapareció la pandemia , que ya terminó y que todo es como antes, no es así. Parece que cuando se terminaron las conferencias del Dr. López-Gatell se acabaron también los contagios y definitivamente no es así.

¿Por qué se contagian mas los jóvenes?

La respuesta no es tan sencilla pero a la vez sí lo es. Los jóvenes se contagian mas porque muchos de ellos no están vacunados. Porque tenían mucho tiempo sin salir y ahora se han desatado. El gran problema es que los jóvenes le pueden llevar el virus a los adultos y a los niños y seguir con el contagio. No hay que olvidar que la gente que se vacuna también puede contagiar o presentar síntomas leves de contagio.

Las estadísticas

También sabemos que en México no se hace la misma cantidad de pruebas que en otros países por lo que los números que vemos en las estadísticas pueden ser el triple, el cuádruple o mas entonces no esta de más cuidarse , usar cubre bocas y guardar las medidas sanitarias que hemos aprendido en los últimos meses.