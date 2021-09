Verano 2021: la temporada del $SOL

NO FUNGIBLE

Blockchain es un lugar en el mundo virtual en el que se está construyendo el futuro del Internet. Quizá el hecho de que los diferentes Blockchains hayan emergido como la base de las criptomonedas nos haga pensar que su uso sea fundamentalmente como la infraestructura de base para el dinero del futuro. Pero no es así. Blockchain es el futuro de la computación, es el futuro del Internet, es el futuro de la tecnología de información, no es sólo la base de las criptomonedas actuales y futuras.

Si entendemos esta perspectiva, podemos entender por qué es tan relevante Ethereum y porqué fue tan relevante la actualización London a la red Ethereum . Bitcoin puede haber sido la primera criptomoneda del mundo y siempre lo será, pero Ethereum desde su conceptualización es una red para la construcción de aplicaciones de todo tipo, no sólo de aplicaciones financieras. Sus “Smart Contracts” que son realmente la capacidad de construir lógica de programación en su Blockchain la han hecho la favorita para la construcción de miles de aplicaciones. En Ethereum han nacido los NFTs, las Finanzas Descentralizadas (DeFi), las Aplicaciones descentralizadas y muchas diferentes aplicaciones de la tecnología.

El problema eterno de Ethereum ha sido derivado de su propio éxito, la falta de escalabilidad, la falta de desempeño en la red (transacciones lentas) y los altos costos de transacción (conocidos como gas fees en Ethereum ) han sido inhibidores del crecimiento más acelerado de la red. Con todo y estos problemas de crecimiento, Ethereum es hoy la red que recibe más inversiones para el desarrollo de nuevas aplicaciones, muchas más que la propia red Lightning de Bitcoin. Si hablamos de NFTs, por ejemplo, Ethereum es el Blockchain en el que la mayoría de los NFTs han nacido y se han desarrollado. Sin embargo, Ethereum está sufriendo problemas de desempeño derivados del congestionamiento de la red. Asimismo, está sufriendo de tarifas de uso, conocidas como “gas fees” que en ciertos momentos llegan a ser ridículas. ¿Ya se imaginó mandar $200 pesos por Ethereum y tener que pagar $600 por hacerlo? Algo así sucede recurrentemente en Ethereum .

Solana es una red Blockchain de última generación en dónde los problemas de escalabilidad y rendimiento de Ethereum han sido tomados en cuenta. Además de ser una red muy rápida y escalable, Solana es una red con un costo bajísimo de transacción de mucho menos de $0.01 dólares (es decir, un centavo de dólar). Solana ha sido diseñada para ser muy rápida y escalable, gracias a su mecanismo de “Proof of History”, contrastado con el “Proof of Stake” de la actualización London de Ethereum o “Proof of Work” de otros Blockchain . La promesa es que Solana será la red más rápida, escalable y barata… - ¿Quién puede estar en contra de ello?

Solana ha logrado un éxito moviendo proyectos de Ethereum hacia la nueva red. Entre otras cosas, el monopolio que tenía Ethereum sobre los NFTs está prácticamente desapareciendo con los NFTs desarrollados en Solana. Del mismo modo, muchos proyectos de gran envergadura se han estado moviendo de Ethereum hacia Solana. El éxito con la comunidad de desarrolladores es claramente rotundo. Aún y cuando los gas fees de Ethereum disminuyan, no parece haber una solución para la variabilidad de estos. ¿Quién en su sano juicio va a querer desarrollar un proyecto en el que los precios incluyen un “impuesto” que ni siquiera podemos anticipar de cuánto será?

El éxito de Solana está claramente yendo más allá de la comunidad de desarrolladores. Ya no son sólo los desarrolladores de aplicaciones distribuidas los que están apostando en Solana. También son los inversionistas que están apostando en el token $SOL, el cual se convirtió en uno de los grandes éxitos del verano. Solana inició su historia en abril de 2020 con una cotización de $0.79 dólares. Al momento de escribir esta nota el 30 de agosto de 2021, $SOL está cotizando por arriba de los $123.00 dólares. Solana está siendo vista como un potencial reemplazo de Ethereum, mucho más allá de las redes Cardano, Tezos o Polkadot.

Uno de los componentes clave por el furor en Solana han sido los NFTs, los cuales ahora tienen la alternativa de Solana, comparado con la opción única de NFTs desarrollados en Ethereum. Solana está claramente captando proyectos de NFTs, pero también está captando proyectos de Decentralized Finance y Distributed Apps. 2021 es claramente el verano de Solana y el futuro de Solana luce más brillante que el $SOL.