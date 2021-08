Revolucionando la economía de los videojuegos con NFTs

NO FUNGIBLE

Una de las áreas en donde los NFTs pueden tener un mayor impacto económico es sin duda en los videojuegos. Los videojuegos han ido cambiando su economía desde hace muchos años, agregando nuevas fuentes de ingresos con ventas de artículos dentro de los propios juegos. Es común que en juegos de todo tipo se puedan comprar trajes, armas, vehículos, poderes especiales y otros artículos. Eso ya existe y normalmente está ligado a tiendas de cada videojuego que no poseen ninguna conexión entre sí. Si nosotros queremos utilizar las compras de un traje especial en un video juego , no podemos hacerlo en otro videojuego. No existe una conexión entre las tiendas de los juegos.

Así como no hay una conexión entre las tiendas de los videojuegos, tampoco es fácil para los gamers poder comercializar sus creaciones. Si un juego permite la creación de trajes especiales (los conocidos skins en algunos videojuegos) normalmente los skins son comercializados de manera centralizada por el productor del videojuego. Los usuarios que poseen la capacidad de diseñar skins con una estética superior o personalizar a los personajes del videojuego no pueden fácilmente vender sus creaciones en la mayoría de los videojuegos. Si pensamos con la mentalidad de los modelos de negocios de los NFTs, podríamos pensar en que skins únicos sean puestos a la venta en market places dentro de los propios videojuegos, y que la venta de estos sea una oportunidad de negocio tanto para el productor del videojuego como el creador de los skins.

Axie Infinity: Batallas entre seres únicos basados en NFTs

Axie Infinity es un videojuego que utiliza NFTs tanto para la experiencia del juego como para desarrollar una economía digital basada en los tokens no fungibles. Axie Infinity es un video juego de batallas entre seres míticos muy parecidos a los Pokémon, llamados Axies. Para empezar a jugar Axie Infinity se necesitan adquirir por lo menos tres Axies, los cuales se venden en Ethers a un precio actual de un poco más de $200 dólares cada uno (Ether 0.07 los Axies más baratos). Los Axies se venden en el market place de Axie Infinity y se pueden coleccionar, criar y generar nuevos Axies. De forma similar a los Cryptokitties (otro juego basado en NFTs), los Axies tienen características genéticas que heredan a sus descendientes. En el caso de Axie Infinity, dichas características le dan fortalezas o debilidades a cada Axie en las batallas que son la parte central del juego.

Axie Infinity ha tenido un gran éxito y la economía que genera el videojuego es impresionante. Según el propio sitio web del video juego, 250,000 jugadores juegan a diario en la plataforma. 90,000 Ethers han sido transaccionados en la plataforma, lo que significa transacciones por más de 270 millones de dólares a la cotización actual del token de Ethereum. El Axie más caro que se ha vendido en el Market place del videojuego se vendió en 300 Ethers, la nada despreciable suma de 900 mil dólares. Axie Infinity nos ilustra el poder de una economía basada en NFTs en donde la comunidad está altamente involucrada y no se da una relación convencional unilateral del productor del videojuego y los gamers.

El caso de éxito de Ember Sword

Ember Sword es un videojuego que aún no ha sido lanzado al público, ya que aún está en etapa pre-alpha. El video juego pertenece a la categoría de juegos MMORPG, juegos masivos multijugadores en línea de juego de roles. En el caso de Ember Sword, hay una serie de escenarios en los que se desarrollará el juego. Hay desde pequeños lotes (plots), poblados (settlements), pueblos (towns) y ciudades (cities). Recientemente los creadores de Ember Sword llevaron a cabo una venta de los terrenos virtuales del videojuego, los cuales están respaldados por NFTs. La venta tuvo un éxito tal que 35,000 gamers compraron los terrenos virtuales del videojuego por $203 millones de dólares.

Ember Sword ha sido desarrollado por Bright Star un estudio danés creador de video juegos. Loren Roosendaal, fundador de Bright Star informó que el 70-80% de las compras de terrenos de Ember Sword fueron realizadas por gamers individuales, con los grupos de jugadores, streamers de twitch, empresas y DAOs comprando el resto de los terrenos.

La compra de los terrenos de Ember Sword dará a los compradores la oportunidad no sólo de tener acceso a las versiones pre-alpha del videojuego en 2022, sin que además les dará a los jugadores la oportunidad de ganar Ember, el Token ERC-20 nativo de Ember Sword al jugar. Los lotes vendidos de Ember Sword pertenecen a Solarwood Nation, uno de los 4 mundos que estarán disponibles para el videojuego.

El futuro del mundo de Gaming con NFTs.

Estamos solamente empezando a jugar (literalmente) con los modelos de negocios de los videojuegos basados en NFTs. Aun hay muchos modelos por crear basados en NFTs para revolucionar la economía de los videojuegos y mejorar la experiencia de juego, al mismo tiempo que se crean nuevos negocios billonarios basados en los tokens no fungibles.