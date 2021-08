NFT Gaming hace al trading de criptomonedas verse como un juego de niños

NO FUNGIBLE

Recientemente hubo algunas conversaciones que me hicieron pensar en lo grande que se ha vuelto los juegos Play-to-Earn (jugar para ganar) basados en NFTs. En esencia, se está moviendo tanto dinero en estos juegos que las ganancias hacen ver a las que se obtienen por comprar y vender criptomonedas como un juego de niños.

Hace poco, mientras corría, estaba escuchando un podcast en el cual participaban personas de muchas partes del mundo hispanoparlante, desde España hasta América del Sur, pasando por México. En dicho podcast los participantes hablaban de las ganancias de juegos como Plant vs. Undead y Axie Infinity. Cada vez que hablaban de estos juegos basados en blockchain y NFTs, se referían a inversiones de miles de dólares para poder jugar, pero también a ganancias rápidas por jugar. Un comentario que me hizo pensar mucho es que decían cosas como que “en este nuevo modo de juego te tardas 15 días en recuperar tu inversión”. Si, 15 días son vistos en este mundo virtual como una cantidad de tiempo demasiado larga. Es inaceptable tardar tanto tiempo en esta comunidad. Y no estamos hablando de inversiones de unos cuántos dólares, estamos hablando de inversiones de miles de dólares en comprar personajes como Axies o comprar plantas para formar tu equipo en Plant vs. Undead.

Para poder participar exitosamente en estos videojuegos NFT es muy importante formar parte de una comunidad. Los juegos tienen cierta complejidad y el trabajo en grupo de las comunidades permite la creación de papeles especializados en dominar cierta parte del juego y lograr obtener ganancias jugando. Así que se están creando comunidades que se organizan en redes sociales como Discord o Telegram en las cuales sus miembros se comunican constantemente para discutir estrategias de juegos, resolver dudas o compartir noticias de cambios en la mecánica de juego. El flujo de información en estas comunidades es vital para alcanzar los rendimientos financieros esperados.

Tomemos por ejemplo a Axie Infinity, el videojuego NFT más exitoso hasta el momento (los juegos NFT son tan nuevos que aún estamos en una etapa temprana de este fenómeno). En Axie Infinity se han creado una serie de roles en las comunidades como por ejemplo los inversionistas y los becarios. En Axie Infinity los jugadores son pagados por participar en el juego con dos tokens que son nativos del juego: AXS y SLP. AXS (Axie Inifinity Shards) es un token que puede comprarse y venderse en algunos exchanges y que ha tenido un gran crecimiento en los últimos meses. SLP (Sweet Love Potion) es el token interno del juego en el cual se dan muchas de las recompensas del mismo. Hay mecanismos para comprar SLPs invirtiendo en AXS y también hay maneras de cambiar SLPs por AXS cuando se quieren retirar las ganancias del juego. Por supuesto, también se puede hacer hold de los AXS o de los SLP si se piensa que el valor de los mismos continuará creciendo a futuro.

Los AXS, que son el Token principal del juego han tenido un gran éxito. Según Coingecko, el mínimo histórico de los AXS se dió el 6 de noviembre del 2020 y fue de 12 centavos de dólar. Del mismo modo, el máximo histórico del Token principal de Axie se dió el 21 de agosto de 2021 y fue de $82.40 dólares. Imagine haber ganado el equivalente a $1,000 dólares en el mínimo histórico y venderlos ahora al precio máximo. ¡Estamos hablando de que se tendrían $686,666 dólares a la cotización máxima histórica del token!

Estas ganancias explosivas están atrayendo la atención a los videojuegos NFT no sólo de jugadores, sino también de inversionistas. Las ganancias explosivas en un muy corto plazo están llamando la atención de inversionistas, inclusive aquellos sin experiencia en criptomonedas. Si los AXS subieron en menos de un año 686.66 veces, eso es algo que seguro no pasará en ningún momento cercano con la cotización actual del Bitcoin.

Pero el crecimiento explosivo de los tokens de los juegos NFT también está trayendo una desventaja importante. Algunos de los juegos se están volviendo muy caros de jugar. En el caso de Axie Infinity, armar un buen equipo de personajes para las batallas puede costar muchos miles de dólares. Allí es donde entran los becarios de Axie Infinity. Los becarios del juego son personas que quieren jugar pero que no tienen los recursos financieros para poder comprar su entrada al juego (la cual cuesta al momento un mínimo de $630 dólares). Inversionistas colocan el dinero para comprar personajes y asignan dichos estos a becarios que juegan y obtienen ganancias. Las ganancias son divididas entre los becarios y los inversionistas, un esquema en el que todos ganan.

La cripto economía en los juegos NFTs está produciendo riquezas de formas que hasta hace muy poco tiempo eran inesperadas, hasta para la propia comunidad cripto. Quizá el comentario que más resonó en mi cabeza fue el de un amigo que es becario de Axie Infinity e inversionista en varios equipos de jugadores. Lo que me dijo mi amigo es que él se había dedicado a la compra y venta de criptomonedas exitosamente en el pasado, pero que con las ganancias de Axie Infinity había dejado el trading “en pausa”. Es mucho más redituable jugar en estos momentos, concluyó.