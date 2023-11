21 de noviembre 2023

La RAE define la palabra inverosímil como “algo que parece mentira, difícil de creer o alejado a la verdad”. Esta es la palabra que utilizó el periodista Ciro Gómez Leyva para calificar la encuesta presidencial que realizamos en De Las Heras Demotecnia y que publiqué en las redes de la empresa.

Podría utilizar este espacio en el que se me permite replicar a las acusaciones del periodista como un pretexto para hacerle publicidad a mi empresa y presumir aquellas elecciones en donde nuestros números fueron llamados también inverosímiles y terminaron siendo muy parecidos a lo que ocurrió en tales procesos electorales, por ejemplo: cuando María de las Heras era la encuestadora del PRI y dijo que ese partido perdería la presidencia de la República por primera vez en la historia, o cuando en 2012 fuimos la encuestadora más precisa en la elección de Peña Nieto publicando sólo 7 puntos de ventaja para el priista. Me acuerdo también cuando publiqué que Andrés Manuel rebasaría los treinta millones de votos y lo menos que me dijeron fue inverosímil.

Sin embargo, creo que el calificativo que el periodista le da a mi encuesta pasa más por un desconocimiento de lo que electoralmente está ocurriendo en este país que por las propias ganas de descalificar, y que así como él, puede haber muchísimos usuarios de encuestas que estarán pensando que mi ejercicio es inventado o cuchareado; por lo tanto, prefiero dedicar este espacio a explicar por qué veo esas diferencias tan grandes en los números de esta encuesta:

De las Heras Demotecnia encuesta noviembre (especial)

1.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, líder real de Morena y de la cuarta transformación, tiene un nivel de aprobación del 79%. Es evidente que la mayoría de los mexicanos, entonces, están buscando continuidad. Podemos estar de acuerdo o no con su política social y sus programas; lo que es un hecho es que hoy el 60% de los mexicanos dice recibir algún tipo de apoyo que antes no tenía.

2.- El frente encabezado por PRI PRD PAN sólo le ha ganado una vez a la alianza MORENA PT VERDE . Esa elección fue Durango, el resto las ha perdido todas. Hay casos en donde el candidato del frente, como en Coahuila y Aguascalientes, han ganado la elección, pero en estos casos es porque la alianza de MORENA ha ido dividida. La percepción de triunfo la tienen MORENA PT PVEM y eso gana elecciones.

3.- Claudia Sheinbaum se percibe como la continuidad del proyecto y los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador . Además según la encuesta está mejor calificada que Xóchitl y que Samuel en absolutamente todos los rubros que se refieren a la capacidad para gobernar.

Concluyo diciendo que inverosímil me parecería que electores satisfechos con los resultados que ha dado el movimiento que encabezará Claudia Sheinbaum no la pusieran arriba en las encuestas.