Los diarios de la familia Junco publicaron hoy domingo esta nota: “Y sí la conocía”… Cito los primeros párrafos de una información dada a conocer en las portada de Reforma, de la Ciudad de México; El Norte, de Monterrey, y Mural, de Guadalajara:

“Aunque el presidente López Obrador había asegurado que no conocía a Guadalupe Taddei , la nueva presidenta del INE , una imagen de la familia Taddei en redes sociales revela lo contrario”.

había asegurado que no conocía a , la nueva presidenta del , una imagen de la familia Taddei en redes sociales revela lo contrario”. “El 18 de septiembre de 2019, Jorge Taddei, hermano de Guadalupe, y delegado de Bienestar en Sonora, subió a su Facebook una foto en la que aparece AMLO junto a la funcionaria y otros miembros de la familia Taddei”.

Reforma miente

Miente la familia Junco, otra vez

Pero no, la señora de la foto no es Guadalupe Taddei, sino Irma Arriola, esposa de Jorge Taddei. Tiene razón Ulises Castellanos, la oposición —en este caso oposición periodística— juega sucio.

Eso amerita un despido en la dirección editorial de Reforma, que el propietario del periódico, Alejandro Junco, entregó a un fanático de ultraderecha, Juan Pardinas.

Adán el dictadorcillo

El desempeño de Lorenzo Córdova al frente del INE debe evaluarlo en primera instancia el llamado órgano interno de control. No dudo que sea un pillo —mínimo culpable de mamonería sí es—, pero hay autoridades responsables de juzgar su trabajo, no su personalidad de niño mimado de papá y mamá.

El OIC —cito a la página de internet del INE— es el “órgano autónomo del Instituto encargado de la revisión, control, fiscalización, investigación, inspección y vigilancia de los ingresos, egresos, recursos y patrimonio del INE. Asímismo, fija responsabilidades administrativas a las personas servidoras públicas del Instituto según lo previsto en los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Tal órgano interno de control está integrado por las siguientes personas:

El director, Jesús George Zamora.

La coordinadora técnica y de gestión, Patricia Parra.

La subdirectora administrativa, Beatriz Tun.

El subdirector de análisis, Geovanni Rosalino Antonio Enríquez.

El director de auditoría, José Buenaventura Quiroz.

Los subdirectores de auditorías financieras, Alfredo Marcial Rivera, Juan Rodríguez y Lázaro Hernández.

El subdirector de auditorías especiales, Ulises Méndez.

La subdirectora de Desempeño, Olimpia Mota.

El subdirector de auditorías a juntas locales, Adrián Santillán.

El subdirector de auditoría a inversiones físicas, Ricardo Martínez.

Los subdirectores de autoría a TICS, Aurelio Cota y Miguel Cruz.

Y los y las responsables de distintos departamentos, Brenda González, Juan Carlos García, Rafael Coutiño, Paola González, Arturo Butrón y Alberto Ríos.

En esa lista no aparece Adán Augusto López. Esta hombre es secretario de Gobernación, no auditor ni fiscal —desde luego en la nómina de la FGR no tiene cabida— ni colabora en la Auditoría Superior de la Federación.

Entonces, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿por qué carajos se atreve a decir Adán Augusto que Lorenzo Córdova, exconsejero del INE, será investigado, casi casi dando a entender que es culpable de algo indebido?

Por favor, Adán, ya no dañes al demócrata presidente Andrés Manuel López Obrador con poses de dictadorcillo chafa.

Posdata: Lo que sí debe investigar Adán Augusto

Sin duda, Adán debería fijarse en el pésimo funcionamiento, probablemente corrupto, del Instituto Nacional de Migración que depende de la secretaría de que Adán Augusto López es titular, Gobernación.

Murieron 39 personas en un centro de reclusión del INM; las custodiaban empleados de empresas privadas de seguridad.

Adán Augusto podría empezar por responder la pregunta que ayer hacía la Rayuela de La Jornada: “¿Qué hay detrás de la resistencia de algunas dependencias gubernamentales a dejar de contratar empresas privadas de seguridad?”.