Recorrido de los reporteros de la mañanera a Palacio Nacional por invitación de AMLO

TENGO OTROS DATOS

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nos cumplió a los reporteros que cubrimos la conferencia de prensa mañanera una añeja promesa para hacer un recorrido por los pasillos de Palacio Nacional y la Sala Daniel Cabrera. El mandatario nos llevó a conocer el inmueble y expreso su basto conocimiento de la historia del recinto.

En lo personal el tour que nos ofreció el jefe del Ejecutivo federal fue una experiencia profesional de lo más agradable y una forma distinta de adentrarse en la historia de México y las interesantes anécdotas que guarda esa edificación.

La primera sala que nos presentó el presidente fue la “De los médicos y las enfermeras”, donde lunes y jueves se reúne el gabinete de Salud para planear y discutir la estrategia para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y la atención a pacientes de otras enfermedades. López Obrador nos dijo que las anteriores administraciones tenían esa parte del Palacio Nacional abandonada por el Estado Mayor Presidencial y que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) lo rehabilito para que pudiera ser usado como sala de juntas y ser exhibido al público en general.

El recorrido no tenía un guion o cronograma definido, por lo que el tour se empezó a modificar al gusto del jefe del ejecutivo y a pregunta expresa de uno de los colegas de la fuente que cuestionó ¿Y dónde hace las reuniones de seguridad? Fue entonces, que el primer mandatario de la nación empezó a caminar hacia la salida diciendo: “síganme”, para llegar al piso de abajo, donde está la sala Ignacio Zaragoza, en donde recibe el informe respectivo, todos los días de 6 a 7 de la mañana.

La sala donde se lleva a cabo todos los días la reunión de seguridad estaba cerrada por lo que el presidente pidió las llaves para que nos pudiera mostrar esa parte importante donde se diseñan las políticas de seguridad y se recibe el parte de los acontecimientos delictivos de todo el país.

Andrés Manuel López Obrador narró cómo recibe los informes de seguridad, quienes son los asistentes a las juntas y los lugares que ocupan cada uno de ellos y nos reiteró la promesa de que un día nos invitaría a los reporteros de la Mañanera a que presenciemos cómo se realiza la reunión de seguridad.

Al mandatario se le cuestionó cuál fue lo más grave que se había enterado en esas reuniones y el mandatario después de mucha insistencia, se detuvo un momento para recordar la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el 18 de enero de 2019 -poco más de un mes después de haber asumido el cargo- murieron 137 personas.

“Fue lo que más he sufrido más. Estaba yo en Aguascalientes, y me trasladé a Tlahuelilpan, en la madrugada y fue muy triste. Fue muy doloroso. Es el momento más difícil y triste que he enfrentado. Lo demás, duele y todo, pero va uno hacia adelante”