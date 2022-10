IRREVERENTE

Les platico: Vámonos por partes, como decía el célebre Dr. Jack The Ripper en sus gustadas clases de disección anatómica en la irlandesa Facultad de Medicina de la Universidad de Dublín. ¡Enfermera, bisturí!

1. Me voy a ocupar hoy del “raciocinio” de algunos ejemplares porque lo que dicen y hacen es producto del medio kilo de bistec que amuebla los espacios donde debería de haber materia gris.

2. Es “virginal” porque conciben de pronto una que otra idea “sin el pecado concebido” de pensar de vez en cuando.

3. Y está “embarazado” pues sus pronunciamientos son ideas de otros con los que copularon, y como producto de dicho acto, sembraron en ellos su simiente.

Y para quienes se lamentan de que escribo medio rebuscado, va el atajo de todo lo anterior:

1. Cuando el títere habla, no es él; cada palabra y acto que produce pertenecen a quien mueve sus hilachos.

2. Cuando el idiota dice o hace algo, nos quita a todos la interpretación que hacemos de su idiotez y vuelve realidad nuestra presunción.

3. Cuando el p3nd3jo hace gala de su libertad de verbo y acción, revela ante los ojos del mundo la peligrosidad que entraña su osadía de treparse a púlpitos, pedestales y escenarios, porque su p3nd3j3z se volverá inevitablemente monumental.

¿Ahora sí? Gracias. Van los botones de muestra que salieron a la palestra al tenor de esas tres palabras y sus respectivas aplicaciones:

El secretario de Gobernación -Adán Augusto López- y la descarada cruzada en la que fue metido por su titiritero para amenazar a los 32 congresos locales, de que si no aprueban la militarización de la seguridad nacional desde hoy y hasta el 2028, que se vayan ateniendo a las consecuencias. ¡Qué bárbaro y qué bruto! De lo que es capaz este notario público #26 de Villahermosa Tabasco, en pos de una candidatura presidencial que ya tiene nombre y apellido por el lado de Morena… y no son los de él sino los de ella.

El alcalde de San Pedro Garza García -Miguel Treviño de Hoyos- emperrado cada día más en volverse copia chafa del tirano que despacha en el Palacio Nacional, buscando que Samuel García lo acoja -o más bien, se lo…- en su naranja seno, para sacarlo de las filas “independientes” de la que salió de la mano de su mentor Jaime “El Bronco” Rodríguez, porque anhela ser senador y luego, gobernador.

El ex alcalde de Monterrey y candidato perdedor a la gubernatura de Nuevo León -Adrián de la Garza- formándose lastimosamente al final de la larga cola de 52 aspirantes a ocupar el puesto de fiscal General de Justicia en ese Estado. Si como alcalde no fue capaz de sincronizar dos semáforos; si durante su gestión como procurador de justicia en el gobierno de Rodrigo Medina, NL vivió su peor época en materia de seguridad y si no ha cumplido siquiera con el requisito higiénico de contar con una Carta de NO Antecedentes Penales, ¿cómo se atreve a querer suplir al ex fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez?

Hasta ahí mis reflexiones sobre el raciocinio virginal embarazado del que dan cátedra estos tres ejemplares.

Paco Cienfuegos se prepara…

Estoy documentando la participación del titiritero de Adrián de la Garza -Paco Cienfuegos- en el Seminario Presencial “Estrategia Campañas Electorales”, realizado en la George Washington University de la capital norteamericana, los días 21 y 22 de este octubre y organizado por “The Graduate School of Political Management” de esa universidad.

Seguramente el buen Paco se está preparando con consultores especializados del más alto nivel, para lo que viene el próximo año y en el 2024 en México.

La descripción oficial del evento habla por sí sola:

“Vivimos tiempos de crisis e inciertos. Las amenazas a la democracia existen en todo el mundo, incentivadas por la propagación de un discurso político que promueve la polarización y el enfrentamiento.

Enfrentamiento agravado por la violencia que se ha incrementado en todas las esferas:

· Doméstica.

· Tráfico.

· Transporte aéreo.

· Política.

· Crisis económica marcada por la inflación.

· Controversias de Trump y la violencia del 6 de enero.

Esto amerita a encontrarnos, discutir estos temas, buscar cómo mitigarlos y lograr avanzar en la búsqueda de un progreso sostenible y justo”.

Paco Cienfuegos en seminario