Tal vez como ninguno de los libros que se han escrito, y que descalifican al presidente Andrés Manuel López Obrador, como el de Elena Chávez, “El Rey del Cash” ha tenido tanta atención mediática. Según el portal Regeneración, 18 textos se han publicado con el objetivo de “atacar su vida política y privada”.

Enlisto algunos: “AMLO en la balanza, de la esperanza a la incertidumbre”, de José Antonio Crespo; “El poder y la República, una transición secuestrada”, de Porfirio Muñoz Ledo; “La nueva disputa sobre el futuro”, de Luis Rubio; “La casa gris” de Raúl Olmos; “El Náufrago de México, 16 ensayos sobre el futuro del país”, de Francisco Martín Moreno.

“El imperio de los otros datos, tres años de falsedades y engaños desde Palacio”, de Luis Estrada; “El Presidente de las filias y fobias que definirán al país”, de Leonardo Curzio y Aníbal Gutiérrez; “Paseos por la calle de la amargura y otros rumbos mexicanos”, de Guillermo Sheridan.

Regeneración resalta que “todas estas publicaciones, en su mayoría corresponden a una casa editorial, PENGUIN RANDOM HOUSE, quien ha dado espacio a estos textos cuyo objetivo es acabar con el personaje que representa el presidente AMLO”.

Pero como ya explicaba, ninguno ha sido tan atractivo como el de Elena Chávez, egresada de la licenciatura de periodismo de la escuela “Carlos Septién García”. Fue reportera, entre otros, de los diarios Excélsior y Ovaciones.

En la labor reporteril fue que ella conoció al leal jefe de prensa de López Obrador, César Yáñez, quien venía del equipo de comunicación de Cuauhtémoc Cárdenas que encabeza Armando Machorro. César era algo así como su asistente. Quienes lo recuerdan aseguran que operaban con “cinco pesos” la campaña del candidato presidencial del Frente Democrático Nacional.

Pero vamos al libro. En estos días se han escrito un sin número de artículos, columnas y video-columnas; la mayoría resaltando que Elena Chávez no muestra pruebas de sus afirmaciones en lo que vendría a ser un “testimonio”. Su trabajo lo han calificado de “un vulgar chisme”. “Lo relevante de denunciar corrupción en ‘El Rey del Cash’ sería justamente el probar los manejos en efectivo, no suponerlos o novelarlos en primera persona”, escribió el columnista Julio “Astillero”.

En el libro, la autora narra lo que ella califica de obsesiones, infidelidades, ambiciones, abusos, corrupción, odios y traiciones.

He preguntado a varios reporteros sobre la autora. Si bien algunos se congratulan por su trabajo, porque no pueden ver al Presidente, otros, lamentan que la “güera” lo haya escrito por “despecho” y con el “hígado”; y que sea ahora cuando denuncie la “corrupción” que asegura hubo, pero que también dicen, “se vio beneficiada” de esa práctica, “inclusive de los cargos a los que llegó, y no fue por su linda cara; era la compañera de César, cercana a Andrés Manuel”.

Quienes la conocieron un poco más, no descartan que a Elena se le hayan acercado “Los Chuchos” y con ellos idearon el libro, al saber de su rompimiento con su expareja y con López Obrador, porque era común que ella se quejara con todo mundo, desde la “infidelidad” de César y las “ambiciones” del tabasqueño. “Me la van a pagar” aseguraba a políticos, a amigos y a reporteros.

Uno de ellos respondió cómo fue que Elena Chávez llegó a ser diputada constituyente proporcional por el PRD; formó parte de la Asamblea Constituyente de la capital del país que redactó la Constitución de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2016.

Hubo una coincidencia entre quienes me acerqué, les llamó la atención que, sin tener los merecimientos políticos y conocimientos jurídicos para una tarea de esas, haya llegado a ser diputada constituyente, y que había sido palomeada por convenir a quien tenía el poder en el PRD, Jesús Ortega, quien también fue diputado constituyente.

Atando cabos, algunos de estos reporteros y conocidos de ella, no descartan que la autora de “El Rey del Cash”, desde ese entonces, empezó a idear el libro de la mano de quienes estuvieron cerca de Andrés Manuel López Obrador, y hoy no lo pueden ver, como son los denominados “Chuchos”.

Igual, coinciden que mucho de lo narrado por Elena puede ser cierto, pero suponen que mucho también debe estar exagerado, que haya “volado la nota” con un solo propósito, cobrársela a su expareja y a López Obrador, mientras “Los Chuchos”, buscan a acabar a quien se convirtió en su enemigo.

Cuando menos, me ha dicho un reportero, si Elena Chávez llevaba un seguimiento de los “portafolios con dinero”, que asegura vio, “por qué no incluyó fechas, nombres y ligas”, aunque no hubiera mencionado cantidades.

Llama la atención lo dicho por Federico Arreola -director de SDPnoticias- en la entrevista que le hizo Julio Hernández López en días pasados, por qué “Denisse Dresser parece saber más del libro que la autora”; (…) “se le olvidaban muchas cosas que Denisse le tenía que recordar”. Por esto mismo no descartan que “alguien más le dictó el libreto, alguien más le metió mano” a “El Rey del Cash”.

Punto Cero

Que la solicitud de un juez de arrestar a Carlos Ruiz Víquez Cuevas ha cimbrado la cúpula del IPN. Sucede que, el hoy prófugo de la justicia, el -aún- coordinador del Centro Nacional de Cálculo de ese instituto debe enfrentar las acusaciones por la presunta comisión del delito contra la intimidad sexual agravado, como parte de la carpeta judicial 005/221/2021. Situación de por sí vergonzosa del funcionario público. Lo peor, es que hay una serie de denuncias penales por ser el “presunto” cabecilla de cobrar “moches” para realizarle trabajos al IPN, situación que ha derivado en la violación de derechos humanos en contra de alumnos, académicos, investigadores de esta institución de educación superior.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz