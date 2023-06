He leído numerosas columnas y artículos que culpan cada uno a diversos actores políticos de los malos resultados de la elección en el Estado de México. Unos culpan a “Alito”, otros al gobernador Alfredo del Mazo, unos más a la Dirigencia Estatal, a los líderes de los otros partidos, etcétera. Pero vamos por partes, si bien es cierto que el impresentable “AMLITO” es un terrible lastre para el PRI, que si tuviera vergüenza y dignidad ya habría renunciado, también es cierto que Del Mazo llevó la elección cruzado de brazos, o más bien “atado de manos” pues al inicio de este gobierno, después de haber soltado la nota de sus cuentas de “andorra” se convirtió en el más “dócil y domesticado” de los gobernantes de oposición. Y aunque que Erick Sevilla tampoco era el mejor para dirigir al PRI estatal, también es cierto que el PAN se mostró débil, desdibujado, y con baja presencia, y qué decir del PRD, nulo. Por supuesto que la dolorosa derrota de Alejandra del Moral y de la alianza pasa por todos estos factores, pero sería un error pensar que quitando esto “ya la hicimos”, los partidos necesitan urgentemente reconfigurarse, necesitan reinventarse. ¿Hay que cambiar a los liderazgos nacionales y estatales? La respuesta es sí, pero de nada serviría cambiarlos nuevamente por “dedazo” por los mismos de siempre, por los caciques de cada partido que están ahí enquistados.

Se requiere de una renovación total, de sangre nueva, de personas que hagan las cosas de manera diferente, porque hasta ahora, cada cambio ha sido para seguir igual, basta de los caciques del PRI y basta de lo caciques del PAN, requerimos de liderazgos nuevos y de caras nuevas, Alejandra quizá no era la mejor candidata, pero hizo una campaña espectacular, logró disminuir la enorme diferencia que le llevaba Delfina desde el arranque, pero lo que no pudo hacer, fue convencer a la ciudadanía de salir a votar, la gente que está harta de los mismos políticos de siempre, de los mismos partidos de siempre.

Leía también comentarios “triunfalistas” que sumaban los votos de Coahuila y Edo Mex para mostrar que la diferencia no fue tan grande, y que “hay tiro” para el 2024. Me parece muy simplista el plantearlo así, hasta parecen nuevos, cualquiera que haya ocupado un cargo de elección popular, sabe que se opera desde dentro, la disminuida oposición, con un puñado de gobernadores, algunos de ellos amenazados por la cola que tienen, se enfrentarán con un enorme ejército de gobernadores guindas, que desbordarán recursos para conservar el poder Federal, no hay que ser triunfalistas, esa es la verdad.

¿Hay tiro? Puede haber, lo decía es importante que los partidos se renueven (no solamente que cambien) y es muy importante también pedir la “definición” de Movimiento Ciudadano porque también hay que decirlo con todas sus letras, en las pasadas elecciones, ellos fueron los grandes traidores, los comparsas de Morena y quienes se prestaron a hacerle el trabajo sucio a Morena.

Y a estas alturas de lo que han leído, muchos se preguntarán, pero entonces ¿Quién es el culpable? También lo diré con todas sus letras, el culpable eres TÚ que no votaste, las personas irresponsables que no salieron a las calles, los valemadristas que se quejan pero que no hacen lo mínimo, que es ir y ejercer su voto, esos son los grandes culpables.

Yo los invito a que: “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

Rafael Balcázar Narro en Twitter: @Rafa_Narro