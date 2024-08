Claudia Sheinbaum , presidenta electa de México:

Empiezo, presidenta, por repasar el mediocre desempeño de México en Juegos Olímpicos desde el primer sexenio neoliberal:

√ (Miguel de la Madrid) Los Ángeles 1984, dos medallas de oro.

√ (Miguel de la Madrid) Seúl 1988, ninguna medalla de oro.

√ (Carlos Salinas) Barcelona 1992, ninguna medalla de oro.

√ (Ernesto Zedillo) Atlanta 1996, ninguna medalla de oro.

√ (Ernesto Zedillo) Sidney 2000, una medalla de oro.

√ (Vicente Fox) Atenas 2004, ninguna medalla de oro.

√ (Felipe Calderón) Pekín 2008, dos medallas de oro.

√ (Felipe Calderón) Londres 2012, una medalla de oro.

√ (Enrique Peña Nieto) Río de Janeiro 2016, ninguna medalla de oro.

√ (Andrés Manuel López Obrador) Tokio 2020, ninguna medalla de oro.

√ (Andrés Manuel López Obrador) París 2024, quizá, solo quizá una medalla de oro lograda, si acaso, más tarde este sábado penúltimo día de competencias.

√ (Claudia Sheinbaum) Los Angeles 2028, ya se verá, ya se verá.

Claudia, los Juegos Olímpicos París 2024 terminan mañana y hasta hoy sábado a las 7:30 am nuestro país no tiene ninguna medalla de oro. Todavía hay una posibilidad, me dicen, de conseguir la más que valiosa presea dorada en taekwondo. Ojalá se logre porque, en caso contrario, el de Andrés Manuel López Obrador tristemente terminará siendo un sexenio con dos olimpiadas y ningún triunfo.

Las cosas como son, la 4T hizo un extraordinario trabajo en muchas, casi todas las áreas de la administración pública, pero no en lo relacionado con el deporte. Fracasó absolutamente Ana Guevara al frente de la Conade, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México.

Pero en el actual sexenio el gobierno de México sí hizo algo importantísimo por el deporte mexicano, un apoyo fiscal y financiero que ya está dando brillantes resultados a nivel global en el ciclismo. Una de las grandes figuras mundiales de este deporte es el joven Isaac del Toro, bajacaliforniano de 20 años de edad.

Del Toro ha destacado muy en serio en las grandes competencias europeas con el equipo UAE Team Emirates, que encabeza el mejor pedalista del mundo, el esloveno Tadej Pogačar. A Isaac lo veremos en unos pocos días en la Vuelta a España. Trabajará en principio no para ganarla, sino para ayudar a uno de sus compañeros, el británico Adam Yates. Pero en una competencia tan difícil y extenuante de tres semanas de duración a veces los líderes fallan y los jóvenes gregarios sobresalen inclusive quedándose con la victoria.

En cuatro años, mucho más maduro, si se cuida –y no tendría por qué no cuidarse militando en un equipo muy profesional– Isaac del Toro podría llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como favorito para imponerse en dos competencias: la contrarreloj individual y la ruta.

Ese muchacho tiene en sus piernas la posibilidad de empezar a regresarle al deporte mexicano su dignidad competitiva para, de tal manera, dar el primer paso hacia la construcción de un proyecto atlético de alto rendimiento que ponga a México bastante más arriba en los cuadros de medallas olímpicas. Porque, la verdad sea dicha, querida Claudia, es de dar pena quedar casi siempre entre las naciones con cero preseas de oro.

Ana Guevara y la Conade no hicieron nada por Isaac del Toro. Pero el gobierno de México desempeñó un rol fundamental para que este ciclista llegara hasta donde ha llegado a los 20 años de edad —reitero, apenas empieza su vida verdaderamente competitiva—. El gobierno de México, en efecto, y también la iniciativa privada.

El equipo AR Monex consiguió una importante cantidad de dinero del programa Efideporte, de la Secretaría de Hacienda, para llevar a Del Toro y a otros ciclistas a competir en Europa. Registraron el equipo en un microestado montañoso cercano a Italia, San Marino, y muy pronto Del Toro demostró su potencial al ganar el año pasado el Tour de l’Avenir, que es el Tour de Francia juvenil. De ahí dio el gran salto al mejor equipo del mundo y en su temporada como debutante ha logrado grandes resultados.

Del Toro no estaría donde está sin el apoyo de empresas privadas y del programa Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento. Por cierto, presidenta Sheinbaum, cuando Efideporte entregó recursos directamente al equipo de Isaac del Toro la funcionaria Ana Guevara se molestó: Quería que el dinero se lo entregaran a ella para repartirlo según sus criterios… o según sus intereses. Qué bueno que no ocurrió.

Honestamente hablando no sé si existe todavía el programa Efideporte, ojalá sí. Si algo pudiera pedirte, querida Claudia, seria mantenerlo pero ajustando sus reglas para apoyar más a los deportes del pueblo que a aquellos otros practicados en México solo por los ricos. Estoy viendo un informe de Efideporte sobre los recursos que en 2020 otorgó. Ahí viene lo que se entregó al equipo ciclista AR Monex y a la construcción de un gimnasio de box. Pero en la lista de los primeros 10 proyectos en los que invirtió Efideporte hay tres relacionados con la equitación, disciplina que, como bien sabemos, en nuestro país solo practican quienes NO necesitan apoyo financiero, es decir, las personas muy ricas. Lo acabamos de ver en París 2024: entre los jinetes olímpicos había tres potentados, unos de ellos de la familia Hank que está entre las más adineradas en nuestra nación.

Ahí te dejo el dato, presidenta Sheinbaum, por si te sirve en la selección del próximo titular de la Conade, en la que por ningún motivo debe haber continuidad: ahí no. En fin, sería deseable que personalmente te involucraras, Claudia, en el diseño de programas verdaderamente eficaces para desarrollar el deporte de alto rendimiento. Presidenta, tú misma fuiste deportista: valdría la pena que dedicaras tiempo a supervisar los detalles de lo que se va a hacer para que en Los Ángeles 2028 escalemos posiciones en el medallero.