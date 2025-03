A continuación, reproduzco íntegro el Acuerdo publicado el 19-20 de febrero pasado por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, (publicado en el Diario Oficial del Estado, La Sombra de Arteaga), referido a la regulación de los teléfonos celulares y demás dispositivos tecnológicos y electrónicos en la escuela:

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para propiciar entornos digitales seguros para la prevención, protección y atención de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en instituciones de educación básica y media superior en el estado de Querétaro.

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular el uso responsable de los dispositivos tecnológicos durante las jornadas académicas en instituciones de educación básica y media superior públicas y particulares, a fin de garantizar entornos educativos seguros, saludables y propicios para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 2. El uso de los dispositivos tecnológicos en las instituciones educativas estará prohibido para niñas, niños y adolescentes estudiantes, de educación básica y educación media superior, durante todo el horario de clases, solo podrán utilizarse para fines educativos planeados, o en caso de emergencias personales.

Artículo 3. Para la implementación de los presentes lineamientos, los integrantes y comisiones del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, en el ámbito de sus competencias, seguirán las líneas de acción siguientes:

I. Diseñar e instrumentar acciones para proteger la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes, que propicie el pleno goce de sus derechos humanos;

II. Promover el acompañamiento y asesorías sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el uso responsable y seguro de los dispositivos tecnológicos con la comunidad educativa y padres de familia;

III. Diseñar e instrumentar acciones recreativas y espacios de socialización, para propiciar la convivencia entre niñas, niños y adolescentes;

IV. Sensibilizar a la comunidad educativa y padres de familia sobre la salud mental, riesgos y los efectos negativos derivados del uso excesivo de los dispositivos tecnológicos;

V. Impulsar e incrementar la eficiencia del sistema de operación cibernética, con el fin de detectar actividades ilícitas y riesgos, en especial para niñas niños y adolescentes, y VI. Promover el fortalecimiento del marco jurídico estatal, para robustecer la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 4. Los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, coadyuvarán con la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado, en la implementación y seguimiento de los presentes lineamientos.

Transitorio. Único. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente en que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”. Dado en el Salón Gobernadores cito en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado, la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro a los 19 (diecinueve) días del mes de febrero del año 2025 (dos mil veinticinco).

El doctor Pedro Flores Crespo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro publicó el siguiente texto en una conocida red social digital, en el cual comparte una serie de interesantes reflexiones sobre la llamada “Ley Kuri” (iniciativa para restringir o regular el uso de dispositivos tecnológicos y electrónicos en la escuela):

“El domingo por la noche (16 de febrero, 2025) el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri , anunció una iniciativa que, entre otras cosas, “prohíbe” a las empresas de comunicaciones dar acceso a menores de 14 años a redes sociales, obligar a que haya un permiso parental a los de 15 a 17 años para su uso, así como proponer que se “prohíban” los celulares “inteligentes” en el sistema educativo estatal… Ante esta propuesta, jóvenes estudiantes del curso de Teoría Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UAQ y yo iniciamos una interesante discusión. Va un extracto.

1. Sí parece que hay problema por el uso indiscriminado de las redes sociales, pero la solución que ofrece el gobernador parte de un enfoque vertical y prohibicionista más que regulatorio. El cambio para el gobierno debe venir desde afuera de la ley y del padre-gobernador.

2. El gobierno de Kuri parece que no asume que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden reflexionar sobre el mal uso de las RRSS, sus efectos nocivos y entonces iniciar un proceso de autorregulación.

3. En esto, el componente educativo para prevenir el mal uso de las redes estuvo omitido del anuncio de la iniciativa gubernamental. Además, algunos estudiantes observaron que, así como las RRSS funcionan para mal, también pueden ayudar a la socialización. Prohibir el uso de las RRSS puede cancelar también la interacción. Esto lo han mostrado algunas tesis realizadas en la maestría de Comunicación y Cultura Digital de nuestra facultad en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

4. En su mensaje, Kuri despliega por medio de su discurso distintos significados y símbolos tales como la preservación de los “valores”, la nostalgia por el pasado, y que él manda (“voy a instruir”). Logró, con ello, poner en la mesa un debate que es urgente y necesario a nivel nacional. No obstante, los índices de violencia en las escuelas de Querétaro son un gravísimo problema desde hace varios años. La Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en el Hogar del INEGI así lo muestran desde 2022. La violencia es entonces creciente y, lamentablemente, tanto virtual como presencial. ¿Por qué?

5. La depresión, el aislamiento, la soledad de las NNAJ es algo que habría que comprender mejor en las sociedades contemporáneas y áreas industriales como las de Querétaro. La relación de estos fenómenos con las RRSS no está tan clara como asume Kuri. La evidencia científica al respecto es, como sabemos, no conclusiva.

6. Algunos jóvenes que estudiarán Ciencias Políticas preguntaron cómo se irá a implementar la iniciativa de Kuri y, sobre todo, sí dará resultados efectivos o sólo será quedará en un llamado alarmista, pero que a mi ver nos debería impulsar a tener un debate público en las universidades con jefas y jefes de familia, maestros, especialistas, OSC dedicadas al tema de infancia, empresarios del ramo tecnológico, entre otros.”

Hasta aquí las citas textuales tanto del Acuerdo en cuestión (la llamada “Ley Kuri”) como el resumen que ofrece el doctor Pedro Flores Crespo.

Sólo aprovecho este breve espacio para comentar lo siguiente: con este tipo de acuerdos gubernamentales, en este caso a nivel de entidad federativa, se constata una vez más que la visión de gobierno y la actuación de las y los gobernantes, en materia de políticas públicas educativas (de cualquier signo ideológico), se ajusta más a un criterio de gobernabilidad centralizado, cerrado, vertical y autoritario que a un esquema de gobernanza abierto, con sentido horizontal, descentralizado y participativo.

En el caso de los esquemas cerrados, la dinámica de los gobiernos es aparentemente velar por la protección y el beneficio de la sociedad, pero sin la participación ciudadana. En el segundo esquema, que no se empleó en el caso de la “Ley Kuri” mencionada, en Querétaro, la opción abierta no existe (no se quiere ver) o no se generó, puesto que la ciudadanía no fue considerada ni convocada para coparticipar en la confección del mecanismo regulador.

Algunas preguntas que surgen al respecto son: ¿por qué el gobierno de Mauricio Kuri (2021-2027) lanza una iniciativa de este tipo a tres años de iniciado su periodo de gobierno? ¿Por qué no se abordó este tipo de cuestiones desde el comienzo, es decir, desde el diseño del Programa Sectorial de Educación estatal, al iniciar dicho periodo? ¿Por qué no se acudió a un esquema de participación ciudadana y, sobre todo, por qué no se pidió la opinión, con tiempo, de los distintos actores sociales de la educación en la entidad, así como de los diferentes sectores sociales involucrados en este tipo de medidas o regulaciones? ¿Cuáles son las condiciones tecnológicas y de entornos digitales que caracterizan a las diferentes comunidades o grupos sociales que integran el estado o la entidad federativa?

Colofón: lamentablemente, si esta columna no ha sido incorporada en ninguna planificación didáctica de cualquier nivel educativo, este texto no podrá leerse ni revisarse de manera reflexiva en las aulas, porque eso está formalmente prohibido.

