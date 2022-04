La definición de misoginia ha cambiado, ya no solo es el odio hacia las mujeres, es más. Los prejuicios arraigados contra la mujer son ahora parte de una definición mas amplia de esta palabra. Nuestra sociedad y la de muchos otros países demeritan los logros de las mujeres tanto que muchas personas son incapaces de aceptar la aportación de las mujeres en el desarrollo de las mismas.

Lo decía ayer Federico Arreola en su columna sobre la serie de biográfica de Michelle Obama en Paramount y otras películas que retratan el machismo en diferentes series y películas. Lo mismo pasa con personajes públicos como lo hizo en Twitter Paco Calderón.

Revisando mi “feed” de Twitter veo que Paco Calderón, monero de Grupo Reforma, lanza una encuesta en Twitter preguntando sobre quién se toma mejores fotos Azucena Uresti o Crystal Mendivil. ¿Por qué seguir evaluando a las mujeres en base a imágenes y no basados en los méritos y logros que han obtenido? Sabemos que ambas periodistas son críticas y tienen análisis profundos y de impacto.

¿Quién se toma mejores fotos, Azucena Uresti o Crystal Mendívil?

Pregunta difícil.

Abro hilo👇 pic.twitter.com/drqXbhoKTv — PacoCalderónCartones🇲🇽❤️🇺🇦 (@CartonCalderon) April 28, 2022

No podemos evaluar una persona, hombre o mujer, basados en imágenes. Habrá quien diga que no es machista pedir opiniones sobre fotografías. Lo malo esta en una amplia serie de tuits del señor Calderon no ha publicado nunca una encuesta de opinión sobre fotografías de periodistas masculinos. Tampoco ha publicado algo donde elogie las capacidades de estas dos periodistas.

Es común de mi tierra regia que nos fijemos más en la imagen de las mujeres que en su aportación a la sociedad. Basta con ver el reporte del clima en los canales locales para darnos una idea de esto. En el canal 6 de Multimedios dicen que cuando sale Abimael Salas es que esta pasando algo serio en cuestiones de clima denostando el trabajo de todas las conductoras que regularmente nos comunican cosas sobre el clima.

En una sociedad hipersexualizada hay que tener mucha precaución en lanzar tuits como el de Calderón pues esos solo demuestran el inconsciente misógino que pudiéramos tener todos y que se manifiesta sin darnos cuenta.

Ya estamos en tiempo de reconocer a las mujeres por sus aportaciones y no solo por como salen en una fotografía.