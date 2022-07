IRREVERENTE

En realidad ¿qué esconden Alfa, Vitro, Cemex, Xignux, Frisa, Ternium, Deacero y los otros grupos grandotes que mangonean a su antojo desde hace 30 años no solo a ese centro permanente de exposiciones de Monterrey, sino también a Caintra, la cámara industrial que solo representa los intereses de esas mega empresas, que tienen su origen en estas bárbaras y sedientas tierras del norte, y que se han expandido desde aquí al mundo entero.

Les platico: Del 22 al 28 de enero de este año publiqué en este mismo espacio una serie de artículos que pintan de cobre lo que los apellidos de pedigrí detrás de esos consorcios pretenden hacernos pasar como si fueran de oro.

Teniendo en mente ese antecedente o primicia o exclusiva que les di a mis sufridos lectores, el pasado 5 de julio tuvo lugar una asamblea de condóminos que están encabronados por la opacidad con que Cintermex es manejado.

La fe del Notario Público Jorge Maldonado certificó que en dicha asamblea estuvo representado el 53% de los M2 de Cintermex.

El pedigrí

Un abogado que responde al nombre de Daniel Jiménez Muguerza (nótese el pedigrí de su segundo apellido) replicó al final de la 2ª asamblea que los acuerdos ahí tomados serán invalidados pues -según él- ahí no había ni el 8% del total de los M2 de Cintermex.

Pero el socio del despacho que representa al centro de exposiciones no mostró ningún documento que avalara su temeraria afirmación y en cambio, el nuevo Consejo de Administración que resultó electo presentó pruebas fehacientes del 53% mencionado, que fueron asentadas en el acta del fedatario.

Fueron dos convocatorias que se realizaron de acuerdo a los estatutos de Cintermex.

La primera anunciada a las 16:00 horas generó una segunda para dar oportunidad a que llegaran más condóminos.

El nuevo presidente es Alan García Pompa, representante del condómino Asfaltos Energex.

Como tesorera quedó Mirna Molina, directora de la Asociación Tecnológica de Hierro y Acero y Luis Fernando González Chapa, de Grupo Energéticos, es el secretario del Consejo de Administración de Cintermex.

De los 35 condóminos que asistieron a dicha asamblea, 25 votaron por sus nuevos representantes.

Se opusieron a este acuerdo de la mayoría acreditada de condóminos, José Frey Casas, representante de Vitro y el de Caintra.

Consecuentemente, Carlos Jiménez Barrera, director legal de Alfa, ya no es presidente del Consejo de Cintermex, aunque mi BigData se enteró que prácticamente ya no estaba ejerciendo pues está próximo a jubilarse en el mentado grupo empresarial, que preside Armando Garza Sada.

Gonzalo Escámez Sada es -todavía- director de Cintermex, pero próximamente dejará de serlo, tan pronto como el nuevo Consejo elija a su sustituto.

Aunque ando fuera de Monterrey, lo busqué, más no atendió mis llamadas.

Lo intenté a través de un colega de ABC -nuestro socio editorial- y respondió que en esta ocasión no haría declaraciones. Ok, ok.

Carlos Jiménez Barrera

Gonzalo Escámez Sada

La IP se viste de opaco

El origen de todo esto es la negativa reiterada de los que mangonean a Cintermex para compartir con los condóminos los egresos derivados de las cuotas que pagan.

Esta es práctica común desde hace 30 años y en la opacidad está hasta las manitas, Caintra, cuyo sempiterno director Guillermo Dillon Montaña es quien da línea para la contratación de todo tipo de proveedores a los que pagan sin enterar a quienes aportan la lana, los condóminos.

Los inconformes han señalado desde hace varios años la deficiente gestión de Cintermex, plagada además de irregularidades en el manejo de los recursos, producto de una reiterada negativa a la rendición de cuentas de quienes dirigen su operación.

El Despacho Zárate y Asociados, que representa legalmente a los condóminos inconformes, basa su estrategia en que Escámez Sada y su personal informan solo parcialmente el manejo económico de su gestión.

Los principales rubros que no son transparentados se refieren a los gastos de mantenimiento, seguridad y nóminas.

Los estados financieros brillan por su ausencia.

Uno de los condóminos afectados por estas prácticas opacas me dijo que si las irregularidades citadas se dieran en cualquiera de las empresas que mangonean a Cintermex, los responsables ya hubieran sido despedidos o denunciados penalmente por malversación de fondos.

Ocultan crédito de Banorte

En la investigación de mi BigData apareció un crédito por $50 millones gestionado por Cintermex con Banorte, que no fue consultado con la asamblea de condóminos.

Al ser consultado Escámez Sada para la elaboración de mis primeros tres artículos, salió con la chupaleta de que no están obligados a compartir con los condóminos tales detalles.

Los presidentes de Cintermex se suceden unos a otros, siempre apareciendo los nombres de directivos de los grupos empresariales citados.

Modelo obsoleto

El modelo corporativista de Cintermex está obsoleto y lo que tanto critican al gobierno los santones de la IP dueños y directivos de las empresas citadas, lo toleran en uno de sus organismos insignia.

En Caintra llevan al baile a las empresas pequeñas, que lamentan la falta de representatividad ante el gobierno de todos los niveles.

Pues por lo que se ve, en Cintermex sucede lo mismo.

Los empresarios que son propietarios de más de la mitad de los espacios de Cintermex están siendo ignorados en sus más elementales derechos de información, por Escamez Sada y sus jefes.

Por eso han dado un manotazo en la mesa amparados en la mayoría que representan los M2 que ocupan sus instalaciones en el mentado recinto.