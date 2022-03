Qué difícil es cerrarle todas las puertas a Rusia

Oímos que muchas empresas se están saliendo de Rusia. Muchas por solidaridad, otras por imagen. Imagine que la Coca Cola o la Pepsi Cola se hubieran quedado en Rusia. Qué barbaridad si los rusos son el enemigo, dirán los consumidores.

Se fue Netflix, pero solo con suscriptores nuevos los que ya tenían siguen teniendo el servicio. Con la salida de American Express, Mastercard y Visa, tendrán que ir a pagar su servicio al Oxxo Ruso que de alguna manera le hará llegar el dinero a la empresa de streaming gringa.

Quizá en Rusia ya no se pueda comprar un iPhone, pero seguramente se podrán comprar otras opciones de fabricación nacional. Los rusos como respuesta, bloquearon Facebook y Twitter. Si no quieres que la gente sepa lo qué pasa afuera, pues nadie sabrá lo que pasa del otro lado de la cortina de acero.

Creo que muchas instituciones, sobre todo las deportivas, han politizado demasiado el tema de la guerra. Qué culpa tienen los paralímpicos de lo que está haciendo su gobierno. Igual otros atletas que no tienen nada que ver con las decisiones de su gobierno. Ahora, ser ruso fuera de Rusia es un castigo, como si fuera la letra escarlata y la verdad yo creo que están pagando muchos justos por pocos pecadores.

Con todas estas acciones, no he visto una disminución de los ataques rusos sobre Ucrania. Y comentando con unos amigos, pienso que le están jalando los bigotes al tigre y no sabemos cuál va a ser su reacción, si algo muy violento o una disminución gradual en los ataques sobre Ucrania, buscando lograr un acuerdo con Ucrania y contra el mundo.

Con la cancelación del SWIFT en la mayoría de los bancos, le intentan dar un golpe a la economía rusa. Sí se lo han dado, pero no ha sido un knockout. Siguen en el SWIFT dos bancos rusos y adivine por qué. Pues estos dos bancos rusos, el Gazprombank y el Sberbank que son los canales tradicionales donde se pagan los energéticos que Rusia le vende a la Unión Europea. Imagínese Europa en invierno y sin gas ruso, pues se hace una locura. Por más energías verdes que se usen en la UE, el gas ruso es súper necesario para los europeos y no iban a hacer la tontería de cerrar la única puerta para poder adquirirlo.

Sí hay presión comercial y económica de los otros países hacia Rusia, pero ese tipo de acciones no destruyen a un país. Si no me lo cree, solo voltee a ver a Cuba, años y años con el comercio bloqueado y ahí siguen. Si la pequeña isla caribeña lo ha logrado, mucho mas lo puede lograr Rusia, mas cuando es uno de los proveedores principales de la energía en toda la UE.

No sabemos cuándo terminará el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero al parecer ya se lograron los objetivos de lo que Putin llama la primera etapa. Esperemos que los ataques no sean tan cruentos como parecen.

Hay que estar atentos a las fake news de ambos lados de la guerra y analizar lo que dicen y hacen todos los involucrados. Ya vimos que aunque haya mucha condena, muchos países dependen de los energéticos que produce Rusia, tanto que Estados Unidos aún no cancela la compra de petroleo ruso y si decide hacerlo, se vendrá un problema complicado para ellos.

Creo que los rusos no han soltado todo su potencial de armamento y espero que no lleguen a hacerlo. Esperemos que este conflicto termine pronto.