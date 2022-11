Se apagó México. Se callaron los mexicanos que tan animados al inicio del partido contra Argentina, le recordaban a su rival que eran “locales otra vez”. Falló el Tata Martino, le falló a la Selección Nacional y se falló a sí mismo.

Se traicionó Gerardo Martino. En busca de no perder frente a los argentinos, modificó su planteamiento con una línea de tres defensores e inició sin 9, pero no le resultó. Difícil creer que algo que has utilizado tan poco te puede resultar, cuando con el dibujo que regularmente utilizas las cosas no han salido nada bien.

México está al borde de la eliminación de la Copa del Mundo en la fase de grupos, algo que no sucedía desde el Mundial de Argentina 1978, algo que el propio Martino tomó como su bandera cuando fue presentado como técnico tricolor, al asegurar que el hecho de que México siempre avanzara por lo menos a octavos de final desde 1978, era una muestra del desarrollo de su futbol… Bueno, está muy cerca de quedar en el olvido.

Martino priorizó acumular gente en el mediocampo y zona defensiva, y no resultó. Podrán decir, claro, que compitió a Argentina, que el trámite estuvo parejo hasta que apareció el genio de Lionel Messi par romper con el tedio de un partido que no fue el más espectacular, pero que de la mano de Leo, los albicelestes sacaron para respirar tras el ridículo ante Arabia Saudita.

Argentina le tiene tomada la medida a México en las Copas del Mundo y en Qatar 2022, cuando se necesitaba que un técnico tan experimentado, internacional y culto sacara lo mejor de los futbolistas mexicanos para dar el mejor partido en la historia, el Tata decidió salir a no peder, traicionó lo poco que le quedaba a este equipo mexicano y volvió a perder con los sudamericanos.

En esta ocasión no fue en los octavos de final como en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero los argentinos prácticamente han vuelto a eliminar a los mexicanos, quienes ahora podrían aferrarse a un milagro ante los Saudís en el último partido de la fase de grupos de este Mundial, pero cómo pensar en que eso pueda pasar, cuando este Selección Mexicana ni siquiera ha hecho un gol en dos partidos de Qatar 2022.