Salió Gerardo el Tata Martino a la conferencia previa al duelo ante Arabia Saudita, el último de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, en el que no solamente tiene la necesidad de ganar, sino de golear.

El panorama es realmente complicado si se toma en cuenta que México no ha hecho gol en lo que va de la Copa del Mundo no ha marcado un solo gol… Han sido 180 minutos (más lo que han añadido los árbitros) en los que solamente han generado una llegada con disparo a gol.

Una llegada. El discurso ni siquiera debe pasar por el hecho de tener o no la pelota en su poder. Contra los saudís, México volverá a tener la mayor parte del tiempo la pelota en su poder. Y a partir de eso, tendrá que buscar generar lo que no ha hecho en los últimos dos años pese a que amarró su clasificación mundialista y ha tenido algunos triunfos que nos han querido vender como un logró descomunal, como el 4-0 en el amistoso sobre Irak.

En el discurso del Tata ha habido una constante que aunque suene a pretexto, se interprete como excusa, para el estratega argentino simple y sencillamente no lo es.

“En el primer tiempo tuvimos nuestras opciones y creo que fuimos mejores”; “competimos 60 minutos hasta el gol”; “no tuvimos claridad, no tuvimos precisión pero no fuimos superados por el rival”, y a estas súmele algunas frases más del mismo estilo con las que ha explicado parte de lo que ha sucedido en los partidos de la Selección Mexicana.

Y ha tenido razón en la mayoría de estos análisis; sin embargo, en el futbol, los equipos no están para ser superiores al rival durante el primer tiempo, ni solamente para tener mejor posesión de la pelota. Vaya, todavía no existe en el reglamento un apartado que indique que ganará un punto el equipo que tenga mayor posesión de la pelota, o cuyo xG sea destacado.

Esto es de goles, aunque solamente lleguen una o dos ocasiones por partido, pero que anoten; aunque no tengan la pelota en su poder, pero que anoten; aunque se salgan del esquema o planteamiento que prepararon durante la semana, pero que anoten.

Es cierto que lo anterior podría calificarse como el ángulo más simple para hablar de la actualidad de un equipo, en este caso la Selección Mexicana, pero es así, tan básico como el futbol, lo demás, son adornos que le hemos dado conforme pasa el tiempo porque así es el ser humano, y si no me creen, vean a quien viste a su perro en invierno para que no tenga frío, cuando la naturaleza le dio pelaje para ello.

Los pésimos resultados de los primeros dos aritos de Qatar 2022 ponen al equipo dirigido por el Tata Martino en el peor escenario ante su realidad: debe ganar por cuatro goles para no depender de ningún otro resultado.

México no necesita el 75% de posesión de pelota, tampoco el 99% de precisión de pases, mucho menos un .99xG de sus atacantes… México necesita ganar por cuatro goles, algo tan básico como complicado de hacer, mucho más en el incomprendido mundo de Gerardo Martino.