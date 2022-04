AJEDREZ HUMANO

Lo que está logrando este modesto equipo de Pumas con un plantel tan limitado es ya un logro, esos que se recordarán por muchos años, que se pondrán como ejemplo cada vez que se hable de una etapa en la que con poco se hizo mucho, pero para ser sinceros, tampoco pueden con todo, no el Real Madrid no el Chelsea. Por eso, ojalá entiendan que deben de tener prioridades y apostar por ganar la Concachampions, aunque con ello signifique que deban de olvidarse de la liga.

La salida de Michel y la llegada al mando del primer equipo de Andrés Lillini fue lo mejor que le pudo haber pasado al cuadro Universitario, de la incertidumbre encontraron la luz que necesitaban. Lillini es un técnico es extinción, no le interesa el protagonismo, impulsor de las fuerzas básicas, potenciador de lo futbolístico desde lo anímico. Además de entrenador, la hace de papá con los jóvenes y por si fuera poco, en una liga donde casi nadie apuesta por debutar a los canteranos, Lillini lo hace, 14 en total, congruente en su manera de dirigir con la de enfrentar a los medios y en la última conferencia, cuando le preguntaron si se va de Pumas, otra vez, fue mesurado y demostró sin dobles discursos que su prioridad es quedarse, sería lo mejor para los Universitarios, un proyecto con proceso, que de continuidad a lo trabajado y no que venga otro técnico que tire a la basura lo que tanto le ha costado a este grupo.

Pero seamos honestos, hasta los Súper Pumas tienen un limite, su garra, su carácter, su temperamento, no pueden con todo, por eso llegó el momento de priorizar y ahí no hay que ser un sabio para entender que tienen que poner todos los huevos en la canasta de la Liga de Campeones de la Concacaf y enfocarse en vencer en la final al Seattle Sounders, equipo que para mí, es favorito, pero que desde esa faceta, la de víctima, este cuadro del pedregal ha sabido trascender y no veo el porque no puede hacerlos ahora, pero para eso, tienen que olvidarse de la Liga, meter lo mejor que tienen y que honestamente no es mucho para ganar un título que se lo merecen, que han construido y que le daría la credibilidad a estos jugadores y al propio Andrés Lillini al coronar este título.

Pumas vive su mejor momento, a mí en lo personal, no me gustaría topármelos en la reclasificación, mejor aún, en la final de la llamada Concachampios, por que es ahí Pumas, es ahí donde hay que darle para adelante, que se te dé el valor que mereces, no solo de un equipo que juega con garra, sino que sabe ganar y que oportunidad tienes Pumas, ser el mejor equipo de Concacaf, es ahora Pumas, es ahora, la Liga déjala para otra ocasión.

Luis Enrique Alfonzo en Twitter: @LEAdeportes