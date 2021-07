¿ILEgalidad en Hidalgo?

En Hidalgo miles de personas levantaron su voz en contra de la llamada “Interrupción Legal del Embarazo” , pero se acusó a la Magna Coalición integrada por asociaciones civiles y ciudadanos de estar únicamente conformada por “Grupos religiosos”, con el #ILEgalidadHidalgo se denuncian las irregularidades del proceso donde se legisló a favor del aborto.

Lo cierto es que tienen a todo el sistema mundial y nacional en contra, pues la ONU, el FMI y el Banco Mundial, los Gobiernos que ya firmaron acuerdos internacionales, medios de comunicación, Universidades, Fundaciones como la de Gates, Soros y Rockefeller y lógicamente las empresas dedicadas al aborto (IPPF por ejemplo ) y sus grupos de médicos están a favor de la legalización del aborto , lo cual les otorga junto con el financiamiento público y privado una ventaja para posicionar sus ideologías y argumentos entre la población y es muy poco el acceso a los medios que tienen los grupos provida.

El día de hoy 09 de Julio representantes de 15 organizaciones las cuales agrupan a más de 70 mil hidalguenses nombrada “Magna Coalición Vida y Familia Hidalgo” presentaron una denuncia penal para quien resulte responsable, reclaman la manera irregular y violatoria en la que los Diputados del grupo parlamentario de MORENA presentaron y aprobaron la iniciativa que reforma los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal del Estado de Hidalgo, así como la reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley de Salud.

En un comunicado declararon “Los hidalguenses estamos hartos de ser representados por gente que busca manipular, transgredir y pasar por encima de la ley con el único objeto de cumplir sus intereses y caprichos; como mexicanos aun confiamos en nuestras autoridades y por eso, de manera formal solicitamos a las instituciones de justicia realicen una investigación, seria, transparente, pero sobre todo eficaz del actuar de quienes se ostentan como representantes del pueblo; así mismo invitamos al resto de asociaciones civiles se sumen a la exigencia, en estos momentos no sólo se refiere a la aprobación de una ley tan mezquina como el aborto, se refiere puntualmente al poco respeto y violación a la ley y sus instituciones por parte de un grupo de Diputados sin escrúpulos”.