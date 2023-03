El esloveno arrancó la última jornada en Barcelona con el jersey de líder, pero tuvo que pelear hasta el último kilómetro para mantener a su gran rival, Remco Evenepoel, a raya. Roglič no cedió a los ataques y juegos mentales del belga y consiguió hacerse con la victoria absoluta. Sin embargo, Roglič le concedió a Evenepoel la victoria de la última etapa.

Diez segundos: esa era la diferencia entre Primož Roglič y Remco Evenepoel antes de la etapa final de la Vuelta a Cataluña, con salida y meta en Barcelona. La etapa final de la ronda ciclista catalana se desarrolló en un circuito tradicional alrededor de la montaña de Montjuïc, donde los ciclistas se enfrentaron a seis vueltas difíciles por un terreno ondulado. Era una última oportunidad para que Evenepoel pusiera de rodillas a Roglič, con la esperanza de asegurar el liderato de la carrera y, por lo tanto, la victoria general.

Una fuga fuerte puso en aprietos al pelotón

Tras una primera fase muy rápida, los corredores partieron por los flancos de la primera subida del día, el Alt de Begues (6,4 km al 5,7%). Varios ciclistas fuertes intentaron separarse del pelotón en esta subida. Por ejemplo, vimos a Richard Carapaz, el actual campeón olímpico, al ataque, al igual que Ethan Hayter y el rey de la montaña Guillaume Martin. Este último es quien instigó la escapada.

Martin estuvo acompañado en la fuga por Hayter, Carapaz, Carlos Verona, Simon Carr, David de la Cruz, Geoffrey Bouchard, Tsgabu Grmay y Mikel Bizkarra. Un grupo de cabeza experimentado y sobre todo fuerte, pero Soudal Quick-Step, el equipo de Evenepoel, no estaba preparado para dar demasiado espacio a los escapados. La brigada belga decidió apretar el ritmo en el pelotón y nunca dejó que la ventaja superara el minuto.

Evenepoel buscó la victoria hasta el final

A falta de poco más de cincuenta kilómetros para el final, los punteros dieron la vuelta al circuito local en Barcelona y la final comenzó de verdad. Pronto comenzó el caos, tanto en el grupo de cabeza como en el pelotón. De la Cruz, un catalán que conformaba la fuga, quiso volver a brillar para los suyos y saltó del grupo de cabeza. En el pelotón, ahora considerablemente reducido, Soudal Quick-Step lanzó a Evenepoel al ataque.

A unos buenos 28 kilómetros de la meta, había llegado el momento: el primer ataque de Evenepoel. El belga aceleró en los tramos más empinados de Montjuïc, pero Roglič estaba alerta. En la bajada de Montjuïc, un tercer corredor consiguió dar alcance a los dos líderes: Marc Soler. Mientras tanto, el escapado De la Cruz había sido atrapado y dejado atrás, por lo que nos dirigimos a un nuevo paso a través de la línea de meta con tres nuevos corredores (Evenepoel , Roglič y Soler).

Evenepoel mostró espíritu de lucha, pero Roglič estaba muy fuerte

La cooperación entre los escapados ciertamente no fue óptima, Roglič tenía la ventaja y no estaba muy interesado en ayudar a Evenepoel, sin embargo, el trío conseguía aumentar su ventaja con cada kilómetro. Evenepoel no se dejó intimidar por el comportamiento de carrera de Roglič y mantuvo el ritmo alto, con la esperanza de desgastar a su oponente esloveno. Pero no importó lo que Evenepoel intentara en el camino, no pudo deshacerse de Roglič. Mientras tanto Soler tuvo que ceder.

A falta de cinco kilómetros para el final, el belga disponía de una última oportunidad para soltar a Roglič, en el último paso sobre Montjuïc, pero el líder esloveno de la clasificación ya no se dejaba sorprender. Evenepoel y Roglič luego pedalearon fraternalmente hasta la meta. No obtuvimos un sprint real después de 135,8 kilómetros, Roglič dejó la victoria de etapa a Evenepoel, sabiendo que la victoria general estaba asegurada.

Esta rivalidad entre Roglič y Evenepoel fue realmente emocionante en Cataluña, pero no es nada comparado a lo que nos espera este mes de mayo en el Giro de Italia. La Vuelta a Cataluña es la última carrera para este par antes de la primera Gran Vuelta de la temporada y nos han dejado con ganas de ver una revancha!

Egan Bernal abandonó por caída

El ciclista colombiano Egan Bernal abandonó durante el transcurso de esta la sexta etapa, tras una caída a falta de 90 kilómetros para la meta. Bernal, que regresó tras una lesión de rodilla, después de la Vuelta a San Juan en Argentina. En esta carrera mostró una mejora significativa en su forma, pero la suerte no lo ha acompañado. Sin embargo, las lesiones del colombiano no han sido graves y esperamos que su equipo confirme su calendario de carreras para los próximos meses.