Para la historia este 1ro de octubre. El primer día de la primera presidenta de México. No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Hoy comienza a escribirse una nueva historia en la vida nacional con la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta de México después de 200 años. Creo que hay mucho para decir. La ascensión presidencial tiene distintas aristas.

La del feminismo. Porque con Claudia llegamos todas, en suma, llegan las mujeres anónimas que, desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon para hacer realidad este acontecimiento histórico. Gracias a ellas, y al pueblo de México, hoy es una realidad tener a la primera mujer gobernando el país. El famoso techo de cristal estaría haciéndose añicos y es imposible entender esto sin el empuje de la hoy titular del Poder Ejecutivo. Creo que las niñas y jóvenes pueden soñar, deben hacerlo y creer en sí mismas, verse reflejadas en la Dra. Sheinbaum para cumplir sus anhelos.

Otra arista para el análisis, es el contexto político. Se consolida el proyecto de la cuarta transformación en México y la izquierda latinoamericana se fortalece. El segundo piso de la 4T genera buenas sensaciones en la población, 7 de cada 10 mexicanos piensan que este sexenio traerá mejores cosas para el país.

El pueblo continúa comprando la oferta de esperanza que trae el movimiento que nació con López Obrador y que continuará con Claudia.

En la arista de gobierno Claudia no tendrá muchas oportunidades de culpar a su antecesor y los sexenios de Peña Nieto y Calderón comenzarán a verse más lejanos cada vez. Si bien el daño al tejido social que trajo el periodo neoliberal no es cosa de arreglarse en 10 años, los logros de la 4T durante el gobierno obradorista con todo y una pandemia mundial, han puesto el listón muy arriba para la Dra. Sheinbaum. Personalmente, elijo creer que el nuevo sexenio llega lleno de esperanza y bríos renovados. Claudia impondrá su estilo, es una mujer de consensos y eso le permitirá llegar a aquellos indecisos o inconformes.

En fin, ya iremos viendo el desarrollo de su sexenio e iremos hablando sobre los retos, oportunidades y logros de su gobierno. Será Claudia quien lleve los designios del país. Su capacidad y experiencia operativa la preceden cuando fue jefa de gobierno.

La 4T aún tiene mucho para darle al pueblo de México y me parece que el primer gobierno de una mujer será exitoso e histórico para nuestro país. Enhorabuena Claudia Sheinbaum, el mejor de los éxitos durante su gestión.

Los detalles del evento de toma de protesta

Los ojos de México y parte del mundo estarán atentos a la trasmisión de la toma de protesta de la primera presidenta de México en punto de las 11:00 am (hora del centro). Para destacar, que sea la maestra Ifigenia Martínez quien le coloque la banda presidencial, en palabras de Sheinbaum es una mujer muy consecuente, su actuación como directora en la Facultad de Economía en el 68 y las luchas posteriores, ha sido muy consistente, es una de las mujeres que ha abierto brecha en México.

Por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá el bastón de mando como reconocimiento a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, posteriormente a las 6:20 pm (hora del centro) la presidenta dará su primer discurso dirigido a la nación de México.

¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva México!

