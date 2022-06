Lo ha dicho el propio Adán Augusto López Hernández al reportero Miguel Ángel Velázquez, de La Jornada: “La Secretaría de Gobernación te da un plus, que es ese conocimiento exacto de la situación que está viviendo el país”.

En la excelente entrevista publicada en el diario dirigido por Carmen Lira, el titular de Gobernación admite que ha charlado con el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la candidatura presidencial de Morena para las elecciones de 2024.

Lo reconoció después de escuchar algunas preguntas del periodista “¿Usted se acercó al presidente para decirle que tiene aspiraciones o él lo invitó, lo destapó? ¿Cómo fue?”.

Adán Augusto fue muy claro en su respuesta a tales preguntas: “El secretario de Gobernación platica con el presidente de muchas cosas, de política interna, de gobernabilidad, y pues él conoce mi compromiso con él antes que nada, y las cosas se ha ido dando de manera natural… Hemos estado conversando y en esa cotidianidad hemos comentado la posibilidad de aspirar a la candidatura”.

Si le toca la candidatura presidencial, Adán ya tiene lema de campaña: “Inteligencia, paciencia y prudencia”. Eso sí, aclara que en 2024 quien represente a Morena tendrá el apoyo de AMLO: “El presidente va a estar presente, aunque no esté en las boletas, en la próxima elección y va a ser el referente de la política nacional durante muchos años más. No se equivoquen. Andrés Manuel va a estar, él es el creador de este movimiento, es el origen y es el destino. Yo difiero de los compañeros que dicen: ‘hay que aplicarnos porque ya no va a estar en la boleta’, pero claro que va a estar, sin estarlo”.

En mi opinión, lo que le falta a Adán Augusto es conocimiento más allá de Tabasco y de Palacio Nacional. Si no lo consigue, no será competitivo en las encuestas. Él lo sabe: “Admito que muchos no me conocen fuera de Tabasco, pero no quiere decir que sea un improvisado. Soy gente del movimiento, soy, desde luego, fundador, y estoy comprometido con todo lo que representa”.

El reto que enfrenta no es menor, ya que si bien la Secretaría de Gobernación puede darle ventaja, lo cierto es que llegó tarde al cargo. Para volverse conocido deberá dar muchas más entrevistas, a todos los medios desde luego, de izquierda y de derecha, nacionales y locales, escritos y electrónicos, aunque, según sus propias palabras, tales medios “ni me ocupan ni me preocupan”.