Por razones lamentables, la oportunidad que muchos esperaban

Por: Carlos Carral Hernández/agendapropia.mx

La tarde del lunes 21 de febrero empezó a circular la noticia de la muerte de Agustín Rodríguez Fuentes, líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la organización laboral que agrupa fundamentalmente a trabajadores administrativos y algunos académicos de la máxima casa de estudios. Al día de su muerte, Rodríguez Fuentes llevaba poco más de 24 años como secretario general del sindicato universitario.

Por las razones propias y normales del desgaste de mantenerse en el poder por tanto tiempo, existía una disidencia con presencia dentro del sindicato, la principal demanda: la salida de Agustín Rodríguez de la secretaria general, una oportunidad que por razones que a nadie dan gusto, todos, afines y disidentes, tendrán que enfrentar -seguramente- con la intentona de aprovechar el vacío de poder que se genera en el sindicato con la muerte de este personaje, tanto por el gobierno federal como por la Universidad misma.

Alguna vez escuché a un sociólogo decir que todos los proyectos necesitan un dictador, una afirmación que con el tiempo entendí y compartí en alguna medida, no todos entienden el rumbo que se está siguiendo, no todos saben qué hacer frente a determinadas situaciones y la idea de la toma de decisiones democráticas es una mentira, en realidad son unos pocos los que siempre toman acuerdos y los llevan dentro de las organizaciones a que se legitimen, haciendo creer a la masa de miembros de ellas, que son quienes están decidiendo realmente, ojo, con ello no quiero decir que las decisiones se tomen para bien o mal, cada caso de diferente.

Las disidencias sindicales sufren de ese mal, reclaman la democratización y renovación de cuadros, pero en realidad no saben bien de qué se trata el asunto, de hecho ni los afines a los líderes tampoco lo saben, son dirigentes de legitimación, la mayoría de ellos no son parte en la toma de decisiones, solo sirven en la operación de las acciones, así es que la falta de quien ha sido la cabeza por tantos años, sea hombre o mujer, mete en problemas a cualquier organización, ejemplos sobran, la realidad es que no todos saben de qué se trata el juego.

Hace unos meses hablamos de la disidencia en un sindicato -no recuerdo cuál-, de cómo pretendía alcanzar el poder en función de 2 estrategias visibles: descalificar decididamente a quién tenía el poder y la otra, acercarse peligrosamente al partido en el gobierno, estrategias que pienso lejos de garantizar a los trabajadores mantener sus derechos, a partir de lograr rápidamente la paz interna y la continuidad en las acciones sindicales, representa convertir a la base trabajadora en carne fresca para el lobo económico.

Por razones que nadie aplaude o celebra, el vacío de poder que la muerte de Agustín Rodríguez genera pone a todos frente a una cruda verdad, ¿quién dirigirá a una de las organizaciones sindicales más importantes del país?, ¿quién puede hacerlo sin caer en el canto del gobierno y la misma UNAM y comprometer los derechos de los trabajadores?, pero sobre todo, ¿quién puede mantener el control de afines y disidentes como Agustín Rodríguez lo hizo?, ese trompo está muy complicado.

La crisis de gobernabilidad que pudiera vivir el STUNAM en las próximas semanas es un laboratorio excelente, tanto para los retadores a su interior, como para otros sindicatos que están en condiciones similares: disidencias que avanzan poco a poco y dirigentes más que longevos.

Varios sectores deben cuestionarse si están preparados para el relevo de dirigentes que tanto reclaman en muchos sindicatos importantes, al parecer los petroleros no lo estuvieron, veamos que harán los trabajadores afiliados al STUNAM, esperemos que salgan mejor librados que sus homólogos de PEMEX.

ADENDUM

La huelga en NOTIMEX, la agencia de noticias del estado, ya cumplió 2 años, no entendemos cómo el gobierno federal tuvo la voluntad política de “transparentar” la elección de dirigentes en el sindicato petrolero, incluso abriendo la mañanera para que los aspirantes fueran a hacer campaña electoral para el presidente y no han tenido la voluntad de que se resuelva el problema en esta agencia noticiosa, a pesar de que SanJuana Martínez ha perdido prácticamente todos los rounds para sacar de la jugada al sindicato y cuando lleva tanto tiempo, ¿por qué en Pemex si tiene interés el gobierno federal y en Notimex no? Nuevamente el caso de la gubernatura del Estado de México da de qué hablar, resulta que Morena tiene como 11 tiradores y tiradoras a la candidatura, el 90% de ellos sin ninguna posibilidad, aunque ocupen un cargo de importancia como ser el presidente del municipio y ciudad más grande de América Latina: Ecatepec, la posibilidad real está entre 2 personas, mi comentario nada tiene que ver con afinidades o algo así, es en entender que está elección se resolverá con estructura y mucho, pero mucho dinero, algo que ni Fernando Vilchis tiene a pesar de gobernar a más de 3 millones de mexiquenses.

Carlos Carral Hernández en Twitter y Facebook: www.twitter.com/carral_ y www.facebook.com/carralcarlos.

Correo electrónico: carralhernandez@gmail.com

Carlos Carral Hernández: Abogado Postulante y Director de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales