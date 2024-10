La respuesta primaria es “no sabemos”. La realidad es que, buscándole un poquito, se entiende -sin conceder- la desesperada medida de quienes llevan los destinos de la UAS.

Ya perdí la cuenta del número de causas penales por las que han sido vinculados a proceso Jesús Madueña, Robespierre Lizárraga y compañía. La Fiscalía continúa buscando y continúa encontrando elementos para llevar a juicio a la camarilla que dirige la universidad, por diversos casos de presunta corrupción y otros delitos.

La separación del cargo de Robespierre Lizárraga como encargado de despacho de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa se veía venir. Es más, se tardó el juez. El ya ex encargado de rectoría era un símil de Jesús Madueña y por lo tanto, tenía difícil seguir en el cargo con sendos procesos penales abiertos.

La estrategia para estos funcionarios ha sido desde un inicio, politizar los asuntos legales. Han hecho marchas, han pagado publicidad, han puesto mantas y lonas, presionaron a jueces, se reunieron en SEGOB, y han utilizado tácticas dilatorias de manera sistemática para diferir las audiencias. Han hecho prácticamente de todo, excepto atender legalmente los casos en la instancia correspondiente.

Para Robespierre, Madueña y compañía, es mucho más sencillo paralizar la universidad que demostrar su inocencia. De ese tamaño es el problemón legal al que se enfrentan.

El último berrinche es por la publicación de la Reforma a la Ley Orgánica de la universidad realizada por el Congreso del Estado. Ahora tendrán que convocar a elecciones para elegir un nuevo rector, y habría que ver si lo harán acatando las disposiciones de la ley ya reformada.

La camarilla que dirige la universidad tiene nulo interés en la comunidad universitaria. No les interesa si hay clases o no. No les interesa democratizar a la institución. Su prioridad es conservar el cacicazgo universitario para seguir haciendo con Casa Rosalina lo que se les antoje.

Y ni modo, mientras esto continúe así, maestros y administrativos tienen poco margen pues hay persecución con graves consecuencias para quienes se opongan a apoyar el paro de labores. Quienes pierden son los estudiantes que nada de culpa tienen. Definitivamente, urge liberar a la UAS.

Gabinete de seguridad en Sinaloa

Desde el 09 de septiembre Sinaloa vive un clima de seguridad, digamos, incómodo, sobre todo en la región centro y centro sur.

Por décadas, probablemente el cártel más popular del mundo mantuvo operaciones y creció en la región. De manera soterrada, el monstruo fue creciendo y desarrollándose entre nosotros. Ha estado ahí, y las represalias podían ser tan graves que toda una sociedad eligió voltear hacia otro lado. Y la bomba explotó. Dos facciones de ese cártel hoy tienen la región como su campo de batalla.

Sería más que injusto, y con muchísimo dolo, señalar que el gobierno ha sido omiso en su actuación. La estrategia de suspender actividades por un par de días, y clases en algunas zonas, ha sido para evitar daños colaterales. Al mismo tiempo, la presencia de las fuerzas de seguridad se ha ido incrementando junto con las acciones estratégicas para regresar la calma a una toda una región.

Quienes desean que a Sinaloa le vaya mal para culpar al gobernador, son quienes auspiciaron toda una campaña para hacer ver nulas o cuestionar las acciones de gobierno.

La realidad es que el gobernador Rocha Moya siempre ha estado ahí. Se nota la mano humanista y responsable. No ha dejado de moverse y buscar las mejores acciones para garantizar la paz en Sinaloa.

Los operativos y estrategias de las autoridades correspondientes, han ido sofocando los hechos violentos de días pasados. El ejercito hace su parte, lo cierto es que la violencia no se erradica con más violencia. Nadie quiere más derramamiento de sangre.

La reciente reunión del gobernador Rocha Moya con el nuevo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en la CDMX, es un mensaje más en la ruta de la búsqueda de la paz para Sinaloa.

Que el gabinete de seguridad pueda venir a sesionar a Sinaloa, no es sólo un acto ejecutivo de reunión, sino que no hay nada mejor que traer a los tomadores de decisiones en la materia para que de primera mano conozcan el clima que se vive en la entidad.

En el día a día hemos constatado que los escandalosos y riesgosos hechos de hace unas semanas han ido disminuyendo. Los grupos delictivos se repliegan ante la presencia de los efectivos de seguridad y aunque la disputa entre ellos ha venido continuando causando más delitos de alto impacto, estos, podrían estar dejando de suceder prácticamente “en cualquier esquina”.

La mejor muestra es que las familias culichis eligieron salir este fin de semana para dar “un home run a la vista” para apoyar al sistema DIF estatal y llenar el estadio de los Tomateros para el juego con causa. Enhorabuena para la presidenta Eneyda Rocha por su gran labor al frente de la institución más noble del estado.

¡Queda claro que en Sinaloa somos más los buenos!

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx