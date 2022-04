Publiqué hace rato el artículo “Ricardo Anaya, nivel Lilly Téllez, califica de fracaso la revocación”. A raíz del mismo me han cuestionado acerca de por qué, como aspirantes a la candidatura de la alianza PRIAN, la encuesta de MetricsMx —difundida por SDPNoticias— solo incluya al excandidato presidencial panista y a la experiodista actualmente senadora.

La respuesta es sencilla: MetricsMx ha medido a más personalidades que podrían quedarse con la candidatura del PRI y del PAN para las presidenciales de 2024, pero quienes están mejor ubicados son Anaya y Téllez.

Que Anaya sea conocido se explica por el hecho de que realizó en 2018 una campaña electoral nacional. Lilly, por su parte, se ha vuelto popular por sus críticas, muy de derecha y a veces pasadas de tono, contra AMLO y Morena.

Aunque todavía no lo suficiente, solo parecen ser competitivos frente a Lilly Téllez y Ricardo Anaya tres políticos: el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova; el priista Enrique de la Madrid, excolaborador de Peña Nieto, y Mauricio Kuri, gobernador panista de Querétaro.

Otras personalidades del PRI y del PAN están muy lejos de Lilly —ella, así sea por poco, es la líder—. Es decir, no parecen tener posibilidades políticos experimentados como Santiago Creel, del PAN, ni Alejandro Alito Moreno, dirigente del PRI. Tampoco se ve con fuerza la señora Margarita Zavala, diputada federal.

No dudo que Córdova, Kuri y De la Madrid crezcan y rebasen a Téllez o a Anaya; de hecho, en el tracking diario de MetricdsMx los dos primeros han superado un par de veces al excandidato presidencial panista, pero tendrán que hacer mucho más si quieren quedarse con la candidatura de la mencionada alianza. Lorenzo Córdova tendría que renunciar al INE, Mauricio Kuri salir de Querétaro para volverse conocido nacionalmente y De la Madrid trabajar bastante para que su biografía priista no lo hunda —este no solo trabajó con Peña Nieto, sino que es hijo del primer presidente neoliberal que el priismo le dio a México.