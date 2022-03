¿Por qué el Tata Martino na va a Qatar?

ESTIRA Y AFLOJA

Mal mensaje de la Federación mexicana de Futbol de no llevar a Gerardo Martino al sorteo de la Copa del Mundo. La comitiva la encabezan Yon de Luisa (Presidente), Iñigo Riestra (Secretario General) y Gerardo Torrado (Director Selecciones Nacionales). ¿Por qué no va Martino?

Los optimistas dirán que es porque juegan contra El Salvador el día 30 de marzo en el Azteca y el sorteo es el 1 de abril en Doha, poco tiempo y agotador el viaje para llegar al Centro de Convenciones de la capital de Qatar.

Los realistas dirán: ¿para qué comprarle boleto si no está seguro en su puesto? Y esa es la realidad, lo cierto de esta historia que en eliminatoria de Concacaf ha sido de terror. Martino ha perdido tres partidos consecutivos contra Estados Unidos, un cuarto y en casa sería imperdonable. Por eso la necesidad de ganar en el Azteca y no aceptar un empate, porque desgraciadamente para la imagen de la selección nacional los últimos dos partidos en casa contra USSoccer han sido tablas. No, es tiempo de ganar, nada más será aceptable.

Por eso se ahorran los 9 mil 500 dólares, casi 200 mil pesos que vale el boleto de avión en business class en Qatar Airways, porque imaginemos un caos deportivo en esta última ventana de eliminatoria, donde además de pagarle la recisión de contrato, todavía llevarlo así a Qatar sería demasiado.

El contrato de Martino cuesta 16 millones de dólares, dividido por 3 millones de dólares anuales, así que saquemos conclusiones de un entrenador que ganando lo que gana, no ha podido ganar a Estados Unidos tres partidos oficiales seguidos, uno de ellos con suplentes los gringos, y lo peor, tampoco le ha ganado Canadá en eliminatoria, un empatado y un perdido.

Ya entendemos porque no va a Qatar, así que no será solamente el sorteo el que se perderá si no cierra con corrección la eliminatoria más sencilla que tiene el mundo del futbol.

Gerardo Velázquez de León en Twitter: @gvlo2008