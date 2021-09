Vietnam crece y México empequeñece

IRREVERENTE

Les platico: en la primera de dos conversaciones que he tenido en el último mes con uno de los más prominentes empresarios mexicanos -¡ingas, no puedo mencionar su nombre porque así me lo pidió!- a mi pregunta de cuál es la prioridad de los re encendidos motores de la economía norteamericana, me respondió con una sola palabra: China.

Y al consultar a una segunda fuente -haciendo honor a mi BigData- el aspiracionista mexicano Manuel Gómez Rubio, CFA de Horizon Asset Management, que vive y trabaja en Suiza, me comentó lo siguiente:

“Mi vecino aquí en Baden es vietnamita y me pregunta: ´ahora que hay on-shoring de parte de los EEUU -eufemismo para sacar a fábricas de China- muchas están yéndose a Vietnam y estamos creciendo como nunca. ¿Por qué México no aprovechó esta gran oportunidad para atraer inversión?”

Y al hacer un tercer cruce de verificación con una de mis fuentes en Washington, extraje la siguiente conclusión, que atiende la respuesta (China) del encumbrado empresario con quien platiqué, y al mismo tiempo la pregunta del aspiracionista mexicano que vive y trabaja en Suiza:

Las empresas norteamericanas que están saliendo de China y yéndose a Vietnam lo hacen por algo que se denomina geopolítica.

CHINA DESAFÍA A EEUU

Una de las más recientes conclusiones del National Security Council -NSC- es que China ya se volvió demasiado poderosa, a grado tal de que se ha atrevido a desafiar a los Estados Unidos.

Lo peor de todo esto es que dicho poder le fue conferido a los chinos por el mismo gobierno norteamericano y por las empresas que se refugiaron en el gigante asiático por los sueldos de hambre que se pagan allá.

Durante las últimas décadas, las inversiones de empresas de EU en China se cuentan por trillones de dólares.

Nike fue de las primeras en irse allá y le siguieron en horda, Microsoft, Apple, los más grandes conglomerados del capital norteamericano.

Actualmente sostiene graves y muy complejos diferendos con varias naciones del sureste asiático -Vietnam entre ellas- porque han construido islas artificiales que las convierten en portaaviones estratégicos en el Mar del Sur de China.

EEUU BUSCA DEBILITAR A CHINA Y FORTALECER A SUS ENEMIGOS

Durante mi reciente viaje a Nueva York, le escuché decir a un importante funcionario del NSC, que es del más elevado interés de la supremacía norteamericana, buscar debilitar a China y fortalecer a sus enemigos, como es el caso de Vietnam.

El caso de los mexicanos es diferente.

Ahora, lo que voy a transcribir en seguida se lo escuché literalmente a dicho funcionario, y antes pido disculpas si con esto hiero la sensibilidad de algunos de mis lectores:

“De los inmigrantes que han llegado a nuestra nación de oportunidades y libertades, los mexicanos son los únicos que no se han asimilado ni avenido al ´melting post´ y a pesar de años de estar viviendo acá -faro mundial de la democracia- siguen conservando su depravada identidad cultural”. Cierro comillas.

Y ya encarrerado, siguió diciendo, con la tranquilidad de que no lo estaba grabando pero sin saber de mi bien entrenada capacidad de retención: vuelvo a abrir comillas, por lo delicado de la siguiente expresión:

MÉXICO, EL “NIÑO” AL QUE EEUU LE ARREBATÓ 2.5 MILLONES DE K2

“El asunto se explica aún más si le agregamos que en 1848 les arrebatamos como a un niño su dulce, 2.5 millones de kilómetros cuadrados , y debido a su bajísimo nivel de inteligencia nunca nos reclamaron por ello.

Y por si fuera poco está lo siguiente: ya tenemos aquí adentro a 60 millones de mexicanos, por lo que está en el más elevado interés de nuestra hegemonía mundial, que las empresas que sacamos de China para debilitarla, por ningún motivo se muden a México, único país que verdaderamente constituye una amenaza existencial para nosotros, por lo cual en México solo instalamos plantas de ensamblaje o de muy baja tecnología, mientras que todas las empresas avanzadas las llevamos a Asia, a donde están los enemigos de China.

Estamos evitando que las empresas que sacamos de China vayan a México, y lo hacemos en base a la doctrina geo-política de Seguridad Nacional concebida por James Schlesinger, quien fuera Director de la CIA, Director del Pentágono y primer Secretario de Energía, quien estableció: “Jamás permitiremos otro Japón al sur de la frontera”. Cierro comillas.

Al analizar esta postura, encontré que la percepción de dicho funcionario no es propiamente de él, sino que está basada en parte en los textos de “La Gran Congregación Sacramental ´Thomas Jefferson #2”, por si alguien quiere escarbarle más al asunto.

Y como colofón, el prominente empresario mexicano que no me permitió citar su nombre -¡ingas! otra vez- me dijo algo así como esta frase que por no recordarla al 100%, evito entrecomillar: yo me eduqué en los Estados Unidos y allá me encontré con que muchos profesores son izquierdistas consumados.

Amigo aspiracionista mexicano que vive en Suiza -Armando Gómez Rubio- espero haberte dado información para que le respondas a tu vecino vietnamita.