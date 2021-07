Una noticia buena y otra mala para los trinqueteros de la UANL

Les platico: una de mis fuentes más confiables asegura que al gobernador electo Samuel García no le interesa desbaratar a la mafia de la “bata blanca” y del “cártel de los ingenieros” que dispone a su antojo de más de $20 mil 000 millones de pesos del presupuesto de la UANL y de los ingresos que generan el Hospital Universitario, la Facultad de Medicina y otras dependencias universitarias.

Otra fuente igual de confiable que despacha en el mismito Palacio Nacional me aseguró que al presidente López Obrador, sí.

El primero no le va a entrar al “tigre” a lo mejor porque su cabeza está puesta en otros menesteres y quizá cree que no hay manera de revertir el madruguete que le recetaron los mafiosos de la UANL, al imponer a Santos Guzmán como el sucesor del Ranchero Garza.

Por si Samuel no lo ha leído, aquí está la liga de mi artículo donde sostengo que claro que sí hay manera.

Incluso le muestro la ruta para que si quiere, por ahí se les vaya a los que están señalados de embolsarse $700 millones de pesos, que son apenas la punta del iceberg del desmadre que les daré cuenta en este artículo, 3ª parte de la saga. “Samuel, Andrés Manuel, rásquenle por aquí”

POBLANOS DE LA UDLP, A INGERIR TUBÉRCULO

Pero quien al parecer ya le gustó la idea de intervenir en el control de la UANL es el presidente López Obrador, que podría repetir la dosis que les recetó a los poblanos, al destituir por un supuesto desvío de recursos al Rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Derbez .

En su lugar fue implantado Armando Ríos Piter, el guerrerense apodado “El Jaguar”, quien contendió por la presidencia de México y fue bajado de su campaña al no reunir los votos suficientes para aparecer en la contienda de julio 2018.

Su falta de ascendencia y currículum para dirigir a una de las universidades más prestigiadas de México, se muestran con un botón:

Siendo senador con licencia, consiguió un amparo para consumo recreativo de marihuana , en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, además, que se le extienda un permiso para adquirir la semilla.

Por cierto, en noviembre de 2015 se emitió el primer fallo sobre el tema, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar , en favor de cuatro personas pertenecientes a la organización SMART.

A lo que sí le sabe Ríos Piter es a la mariguana , pues incluso escribió un libro sobre eso para la Editorial Océano, hablando del tema.

Por cierto, no compren ese libro, a menos de que necesiten uno para nivelar alguna mesa de esas que bailan cuando uno se sienta.

El caso es que dicho personaje fue metido con calzador como Rector de la UDLAP por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta , que llegó al poder por su relación con AMLO y quien es más famoso por sus exabruptos que por su capacidad para ocupar ese cargo.

Ríos Piter ya fue desconocido por la Fundación Jenkins -que opera el patronato de la UDLAP- porque se violaron los reglamentos internos.

Para Enrique Rodríguez, vocero de la familia que integró el patronato de la casa de estudios, el Rector es Luis Ernesto Derbez , quien fue nombrado con apego a los estatutos.

Ahora sí, sigamos el método científico del Dr. Jack El Destripador, en sus gustadas clases de la Universidad de Dublín: “Vámonos parte por parte”. ¡Arre!

Con su decisión de no entrarle al tema universitario, Samuel está dejando en manos de barbajanes el manejo de un presupuesto que sería de gran utilidad al desarrollo educativo, si se aplicara sin las opacidades que imperan actualmente.

GRUPO DEL RANCHERO… Y DEL “TIGRE TOÑO”

El ex rector apodado “Tigre Toño” forma parte de este grupo.

Pero de un tiempo para acá, “solo” le han dejado la venta de computadoras y software para toda la UANL.

El “Tigre Toño” le vendió y ahora cobra una renta por la plataforma Nexus que opera en toda la universidad. Fallona y todo, a él le deja una millonada cada mes.

Mediante maniobras propias de los lavadores de dinero, el grupo del Ranchero Garza opera sus negocios a través de Jorge Manjarrez, quien se ocupa de los temas financieros desde sus oficinas en San Nicolás, y de José Abelardo Araiza, quien a pesar de ser funcionario de la UANL, desde su local al lado de los que venden accesorios automotrices robados en la calle Pablo A. de la Garza, triangula a través de empresas del mimo giro que la suya, cientos de millones de pesos “amparados” por contratos asignados en forma directa o bien tamaleados.

El 1 de enero de 2017 fui el primero que señaló los boquetes que el Ranchero Garza le abrió al presupuesto de la UANL a menos de 24 meses de que inició su gestión como Rector.

Aquí están las fotos de lo que escribí hace cuatro años y medio.

Si esto no tiene valor curricular, me largo a una isla; podría ser Cuba, pero hasta después de que manden al carajo a Castro y a sus secuaces.

LA EXPLANADA HISTÓRICA QUE SE VOLVIÓ TIANGUIS

El 6 de diciembre de 2019 , la histórica explanada frente al Colegio Civil amaneció tapizada de tenderetes de vendedores ambulantes.

Quince puesteros se instalaron ahí a cambio de una renta mensual de $20,000, que pagaron cada uno en efectivo .

Estuvieron solo dos meses, debido a que esto fue muy criticado por la comunidad, que vio cómo la explanada perdía su objetivo primordial.

Personal de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UANL me dijo que de los $600,000 que fueron recaudados, el Ranchero solo dejó $50,000 en cierta oficina de dicha dependencia, adornada por una foto tomada por Llaguno a Lucas, el hijo de los Martí-Ordóñez, y el resto fue a parar a sus cuentas.

Los de la “bata blanca” y el “cártel de los ingenieros” son muy buenos para lavar dinero, pero incapaces para lavar sus propias caras, que hoy deberían de caérseles de vergüenza, por el escarnio al que están sometiendo el prestigio de la UANL. Cabrones.

Este grupo opera contratos de servicios, mantenimiento, ingeniería, construcción, inmobiliarias, similares y conexos para áreas de la UANL que se reparten con el…

…GRUPO DE REYES TAMEZ

El fuerte de este ex rector -quien fuera Secretario de Educación con Fox- es la seguridad.

Sí, de los 3,000 guardias que tiene su empresa, 1,600 se los contrata a la UANL.

El que opera dicho negocio es un ex comandante de la Policía Ministerial -José Luis López Lugo- y sus instalaciones están en la avenida Fray Bartolomé de las Casas.

Además, están metidos en el negocio de la construcción y en la venta de equipos para laboratorio en las facultades de Matemáticas y Ciencias Biológicas.

En la Facultad de Medicina no se meten porque eso le toca al…

…GRUPO DE ANCER, PIÑEIRO Y EN MENOR ESCALA, MOREIRA

Todas las medicinas, reactivos, equipos, sistemas, mobiliario, instalaciones, todo lo que ocupan el Hospital Universitario y la Facultad de Medicina les toca a los ex rectores y herederos de la “bata blanca”.

En este grupo está el rector recién designado, Santos Guzmán , quien viniendo desde abajo, desde que fue Secretario General de la UANL ya cosecha los fruto$ de su tenacidad y vocación al trabajo duro.

Se va a papear en los tres o más años que le tocan como rector, a menos de que AMLO dé un manazo a la mesa y le ordene a la Auditoría Superior de la Federación , que lo señale como indiciado. Eso sería suficiente para anularlo como rector.

¿TODD Y LOS DEMÁS?

Luis Eugenio Todd quedó fuera de los beneficios que reciben los ex rectores, debido al entre que se aventó contra sus colegas, pero de todos modos, pertenecer a la “bata blanca” le ha sido compensado, por la UANL y por el ex gobernador Natividad González Parás, que lo mandó a dirigir al CECYTE.

Su paso por esa institución educativa terminó mal, cuando el 9 de marzo de 2007 fue denunciado penalmente por el entonces diputado local, Gregorio Hurtado Leija, por “ejercicio indebido de funciones”, al colocar en el CECYTE a su cuñado y por haberse auto aumentado el sueldo a la friolera de $162,000, por encima incluso del de su jefe Nati, que era de $141,000.

En aquella ocasión, Todd dijo textualmente al admitir las irregularidades que cometió: “no soy perfecto. Estoy abierto a cualquier investigación. No digo que no existan pequeñas irregularidades administrativas, pero no hay ninguna irregularidad financiera”.

Sin embargo, los diputados locales y una comisión investigadora le fincó responsabilidades cercanas a los $40 millones, durante sus cinco años al frente del CECYTE.

De Manuel Silos ya les platiqué en la 2ª parte de esta serie y de los demás, nada relevante qué contar, porque fueron casos aislados donde los de la “bata blanca” y el “cártel de los ingenieros” fueron obligados a doblar momentáneamente las manitas.