Narra músico italiano pesadilla provocada por Jurídico de la UANL.

Sinfónica deja de pagarle su sueldo desde septiembre 2020, a pesar de cumplir protocolos para el trabajo a distancia.

A músico profesional, no le están pagando su sueldo

Les platico: con la venia de ustedes, voy a cederle la voz a Marco Malaigia, Corno Principal de la Orquesta Sinfónica de la UANL, quien está pasando por un dificilísimo momento debido a una rara y grave enfermedad de su única hija, Emilia, de seis meses de edad.

Marco está desde septiembre del año pasado en Roma, a donde fue con el fin de buscar la cura para el padecimiento de su hija y desde entonces, las autoridades de la OSUANL no le están pagando su sueldo, a pesar de estar cumpliendo con los protocolos del trabajo a distancia.

Les presento a Marco, quien -dicho sea de paso- es un músico con reconocimiento internacional. Abro comillas:

"La doctora especialista del centro de genética del Universitario nos aconsejó de llevar a Emilia a un centro especializado para enfermedad raras, porque los estudios que podían hacer en México y en la UANL eran muy limitados y los doctores se encontraban en una encrucijada al no saber como poder dar estabilidad a la salud de mi hija, así que decidí con mi pareja Fabiola", partir a Roma.

No fue fácil, teníamos muy poco tiempo y muchos documentos por tramitar.

La embajada italiana de CDMX nos apoyó y consiguió a la empresa "American medwings" que hace transportes médicos en aviones.

Para pagar el costoso viaje nos apoyamos con una recaudación hecha por mi prima en la página gofoundme con hastag #emiliagoestoitaly.

Fuimos apoyados por muchísima gente, gracias a la gran divulgación en redes sociales y algunos compañeros de la Sinfónica, por medio del jefe del personal Noel Reyes Martínez.

Poco después, quizá obedeciendo órdenes superiores, Noel se nos volteó, al negar mi situación con el administrador de la OSUANL, Mario Núñez.

Antes de mi viaje a Europa dejé una carta poder para firmar mis nóminas, y esto fue aceptado en un principio por ellos.

Desde sus primeros días en el hospital Bambino Gesú, de Roma, Emilia mejoró mucho en el control de sus crisis epilépticas y en su salud en general.

Los doctores genetistas le están haciendo estudios completo de exoma, y los hicieron también a nosotros para saber más sobre la rara enfermedad -aún sin nombre- de Emilia..

Después de 2 meses de internamiento en la sede Gianicolo, nos movieron a la de Palidoro (centro de neurorehabilitación) para seguir los cuidados de Emilia y ahí readquirir sus fuerzas y capacidad cognitivas.

TODO BIEN EN ROMA, PERO MUY MAL CON LA UANL

Todo iba bien en Roma, pero al checar la cuenta de mi Banco vi que la UANL no me había depositado mis quincenas desde la última de septiembre, SIN PREVIO AVISO.

Esto, a pesar de que cumplí con todas las indicaciones de trabajar on line enviando videos y otras tareas que me fueron asignadas a distancia, debido a la pandemia.

Además, la administración de la OSUANL sabía de mi situación, y el director Eduardo Diazmuñoz me llamó, quería saber de mí y de mi situación y me dijo que no me preocupara, porque él hubiera hecho los mismo por sus hijos.

Me dijo que podía seguir trabajando de la misma manera sin preocupaciones.

SE RAJARON DÍAZMUÑOZ y EL ADMINISTRADOR DE LA OSUANL

Pero días después, Diazmuñoz, junto con el administrador de la OSUANL, Mario Núñez, reportaron al área de Recursos humanos que NO SABÍAN NADA DE MI, siendo que yo les había avisado antes a los dos.

Buscando la manera de resolver este gran problema, me apoyé en un abogado laboral, que me aconsejó de primera opción llamar a la OSUANL; también sugirió que buscara al Dr. José Celso Garza, Secretario de Extensión y Cultura y al responsable de RH.

Mis llamadas nunca fueron atendidas por nadie; la única respuesta que escuché fue:

"no estamos autorizados a hablar contigo".

Busqué hablar con el líder del sindicato de la UANL pero ahí me dijeron que mi caso ya estaba en manos del Jurídico, con su titular Félix Contreras.

Todo noviembre y diciembre del año pasado estuve llamándoles desde Italia, lo cual representó un alto costo para mí.

FÉLIX CONTRERAS NUNCA QUISO HABLAR CONMIGO

Nunca quiso atenderme Félix Contreras y su secretaria decía que estaba muy ocupado.

Debido a eso, mi abogado los citó en Conciliación y Arbitraje, y se comunicó conmigo diciéndome que los de la UANL iban a seguir en la misma postura de no pagarme hasta que yo me regresara a México para explicar mi situación, cosa que era absolutamente imposible dado la situación de mi hija y no podía dejar mi pareja sola con toda esta situación.

Me están negando la posibilidad de salvar la vida de mi hija; se oponen a que siga en Europa, a pesar de que el director Díazmuñoz está enviando oficios a la orquesta desde su casa en Estados Unidos.

Me siento muy triste de no haber tenido el apoyo de la UANL en los momentos más difíciles de mi vida

Me he desempeñado como Corno en la OSUANL desde hace 7 años y a pesar de tener qué pasar la mayor parte del tiempo al lado de mi hija, he cumplido con todos los encargos que me han hecho a distancia, a la par de como lo hace el resto de mis compañeros desde sus casas.

OTRAS INSTITUCIONES ME HAN AYUDADO, MENOS LA OSUANL

A diferencia de estos directivos de la OSUANL, he recibido el apoyo de otras instituciones donde trabajo como maestro: la Facultad de Música de la UANL; el ITESM; el Centro de Educación Musical de Monterrey, que entendieron y comprendieron la gravedad de mi situación y sin dudarlo me han dado todo el apoyo necesario.

Esta situación es ya insostenible así que decidí ventilar mi caso a través de DETONA, tratando de resolver el gran problema por el que atravieso.

Busco la salud de mi hija; he cumplido con los protocolos de la OSUANL; he atendido los encargos que me han hecho online y a pesar de eso, las autoridades que aquí menciono me han volteado la espalda.

NOTA DE PLÁCIDO GARZA: He hecho comunicación con el Dr. José Celso Garza, Secretario de Extensión y Cultura de la UANL y su respuesta desde hace tres meses es: todo está en manos del Jurídico.