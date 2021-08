¡No tienen madre!

IRREVERENTE

Les platico: el “artículo” del confundillo rojillo del carrillo amarillo, dice así:

“La activista Argelia Montes, invita a ´La Marcha por la Libertad Nacional´ que se desarrollará en varias ciudades de México proponiendo: no al cubrebocas, no al pase sanitario, no a la vacuna, no al cierre de negocios. Un evento impulsado por Tribuna de Vigilancia Ciudadana A.C., CONUVIVE y Mexicanos Patriotas X La Verdad. Agosto 13, 7PM, Juárez y Ocampo, centro de Monterrey.”

Fue publicado este jueves 12 de agosto, el mismo día en que México rompió todos los récords de contagios desde que el pinche bicho llegó con sus cada vez más letales cepas.

Y mientras eso sucede, unos p3nd3jos dizque activistas anuncian su marcha para hoy en Monterrey, y otro que rebota de p3nd3jo , llena el espacio que todavía le prestan en un medio virtual, para hacer alegoría y elegía del “no al cubrebocas, ni a la vacuna ni al pase sanitario ni al cierre de negocios”.

Conste, no estoy insultando, les calificó con el adjetivo que más les encaja, por cortesía del maestro Hermenegildo Torres, fundador del P.U.P.

Y no me preocupa que semejante espécimen disfrazado de “columnista copia columnas” se me ponga bravo, porque ya le mandé decir que si no se disculpa públicamente por haberle llamado “espía israelí” a mi Big Data , que se atenga a las consecuencias.

¿Y todavía hay alucinados que quieren que las escuelas reanuden sus clases presenciales?

Está bien que le echen la culpa al gobierno mexicano por no hacer lo que Biden : inundar de vacunas a su país, premiar con $100 dólares a los que no se han vacunado, inmunizar incluso a los braceros o ilegales que jalan en EEUU, a los reclusos de los penales, a todo mundo.

Pero si la gente está cayendo cual moscas, debemos cuidarnos nosotros mismos y no andar p3nd3j3ando como si viviéramos en un mundo sin COVID.

En EEUU ya re encendieron los motores de la economía y mientras tanto, los inútiles de la 4T juegan con la vida de millones de mexicanos, en la más desastrosa experiencia de que tenga memoria la humanidad, en cuanto al manejo de una pandemia.

Ahora sí, como dijo el Dr. Jack El Destripador en sus gustadas clases de disección anatómica en la Universidad de Dublín: “Vámonos por partes”:

1.- Este jueves la misma SSA admitió que se registró el número más alto de contagiados por COVID en un día : exactamente 24,975 pero a estas horas, ya deben ser miles más.

A la fecha van 3 millones 45,571 casos, de los cuales han muerto 246,811 . En un solo día murieron 608.

Las entidades más afectadas por la 3ª cepa -patrocinada en Monterrey por cierto negocio que metió en dos eventos a 6,000 y luego nomás 1,800, al abrir sus arenosas puertas en pleno pico de la letal 3ª cepa del bicho- son: CDMX, Edomex, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Sonora, Veracruz y Tamaulipas.

2.- Es un hecho , no tenemos gobierno alguno -ni federal, ni estatales, ni municipales - que protejan a los mexicanos.

Y ante esto -reitero- no tenemos de otra que CUIDARNOS A NOSOTROS MISMOS.

El cubrebocas es esencial. ¿Me están leyendo, inútiles “activistas” y “columnistas” que lo rechazan?

La vacuna es el único medio que nos da una chanza de vida ante esta pandemia. ¿Me están leyendo, inútiles “activistas” y “columnistas” que la rechazan?

El cierre de negocios -con todo el dolor económico que esto provoca- es la única alternativa para parar en seco a los babosos inconscientes que se van de fiesta y farra y cuando llegan a sus casas contagian a los viejos y a los niños. ¿Me están leyendo, inútiles “activistas” y “columnistas” que lo rechazan?

La vuelta a clases presenciales es una burrada , porque no hay una estrategia válida y sustentada detrás de los dueños de los colegios privados, y no hay infraestructura que haya sido rehabilitada en los planteles públicos. ¿Me están leyendo, inútiles “activistas” y “columnistas” que lo promueven?

El riesgo de contagio en niños y adolescentes es más alto que nunca. Los números no mienten: 569 menores de edad muertos y el número de contagiados en ese segmento crece exponencialmente.

Entonces, los mexicanos somos tan dados al desmadre y no nos hincamos ni viendo la tempestad, que si no nos guardamos, va a venir el payaso y nos va a cargar .