La Liga que asesinó a don Eugenio

Les platico: El sábado 3 de octubre del pandémico pandemonioso 2020 -un día después del nacimiento de DETONA y también del aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco- publiqué en este espacio el único artículo que mi amigo Gustavo Adolfo Hirales Morán ha DETONADO con nosotros.

Fue Gustavo Adolfo el primer articulista de este medio noticioso que formé con Jorge Castañeda, el de Mérida, no el de la CDMX.

Bueno, hubo alguien más que estuvo con nosotros, pero que por haber sido una especie de “freno de mano” que estorbó, más de lo que ayudó, no vale la pena ser mencionado en este momento.

Sí lo son, en cambio, Abraham, Daniela, Jessica Ivonne y Anilú, pero de esta historia les platicaré el mismo 2 de octubre que ya toca a la puerta.

Al acercarse la fecha del día y mes que dieron origen a la Liga Comunista 23 de Septiembre, llamé a Gustavo Adolfo y platicamos la posibilidad de que tuviéramos una irreverente plática en el canal de DETONA y me dijo: “no estaría mal”, a lo cual le respondí que como dos negaciones hacen una afirmación, lo tomaría como un SÍ y aquí estoy, en plena fecha, anunciándoles a ustedes que hoy a las 5 de la tarde estaremos platicando sobre la izquierda, sobre la 4T y claro, sobre la Liga que asesinó un 17 de septiembre de hace 48 años, a don Eugenio Garza Sada.

Gustavo Adolfo me corrige cuando digo que es el fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Purista del lenguaje que es, sostiene: “no fui ‘el’, sino uno de los que la fundaron”.

Mis artículos en SDPnoticias

Producto de mis charlas con él son los artículos que escribí en SDPnoticias , el portal de mi también amigo Federico Arreola, en los años 2019 y 2020.

“Por qué si tan bien escribes no lo has vuelto a hacer?”, le pregunté. Y de bote pronto me respondió: “por flojo”.

Y aquí estamos, a punto de DETONAR con ustedes algo de lo que sucedió hace medio siglo , y que cobra especial actualidad por los descarados coqueteos del gobierno mexicano con las dictaduras comunistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otras similares, anexas y conexas.